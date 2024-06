Lecture Zen Résumer l'article

La plateforme de streaming va apporter quelques changements dans le menu et la présentation de son contenu.

Netflix fait peau neuve sur la télé. Le géant du streaming a annoncé en conférence de presse opérer quelques changements pour offrir plus de visibilité sur le contenu qu’il propose aux spectateurs. Lorsque vous vous arrêterez sur un film ou une série, Netflix commencera à diffuser un court aperçu de l’œuvre sur l’écran. Des infos supplémentaires seront visibles dans la foulée, comme le synopsis, l’année de sortie et le nombre d’épisodes pour une série.

La nouvelle interface d’accueil de Netflix. // Source : Netflix

Ce n’est pas le seul changement à noter. Le nouveau design supprime menu à gauche et le remplace par une sélection plus rationalisée en haut de l’écran, où l’on trouvera les onglets recherche, accueil, séries, films et Mon Netflix. Ce dernier, déjà lancé sur l’application mobile, regroupe des recommandations de contenu et un accès rapide aux titres que vous avez récemment regardés ou enregistrés.

Par ailleurs, les catégories de films et séries seront désormais disponibles depuis l’onglet recherche.

Le futur onglet « Mon Netflix ». // Source : Netflix

De nouveaux programmes envisagés chez Netflix

Cette nouvelle version de l’application est pour l’instant testée par un petit nombre d’abonnés qui donneront leur avis. En fonction des retours, Netflix va la déployer plus ou moins rapidement.

Plus largement, la plateforme de streaming veut s’étendre à d’autres programmes, notamment le sport, proposant d’abord le catch avec la WWE et prochainement un combat de boxe entre la légende Mike Tyson et l’influenceur Jake Paul. Interrogé par Gizmodo sur un futur onglet sport, Pat Flemming, directeur des produits chez Netflix a déclaré que « Cela reste à voir ».

