Comme la Formule 1, d’autres sports (mécaniques ou non) ont eu droit à leur propre documentaire dédié sur Netflix. Alors après avoir englouti la saison 6 de Formula One : Drive to Survive, voici 5 autres séries sportives à voir en streaming.

Si, comme nous, vous avez soudainement développé une passion dévorante pour la Formule 1, alors que vous n’y connaissiez absolument rien avant de voir Formula One : Drive to Survive, bienvenue au club ! La série documentaire de Netflix a ainsi permis d’initier des milliers de personnes à un sport mécanique jusqu’ici plutôt réservé à une poignée de fans experts.

Tour de France : Au coeur du peloton // Source : A.S.O. / Pauline Ballet

Mais que voir sur la plateforme de streaming, après avoir déjà assisté à tous les exploits de Max Verstappen et au retour de Daniel Ricciardo dans la saison 6, récemment dévoilée sur Netflix ?

Bubba Wallace, pilote du changement sur Netflix, la plus engagée

Dans la saison 3 de Drive to Survive, consacrée à l’année 2020, Lewis Hamilton dénonçait avec force le racisme auquel il fait face en Formule 1, comme ailleurs. Son soutien au mouvement Black Lives Matter, qui faisait suite au meurtre de George Floyd, a été largement commenté et suivi dans le milieu des sports mécaniques. Dans ce sillage, se trouve Bubba Wallace, un jeune pilote afro-américain de la NASCAR, la plus grande compétition automobile américaine.

La série documentaire qui lui est dédiée sur Netflix revient sur son ascension personnelle et professionnelle, notamment pendant la saison 2021 de la NASCAR Cup Series. Bubba Wallace devient alors le seul pilote noir à plein temps de la compétition, utilisant sa notoriété naissante pour raconter son parcours dans un sport majoritairement blanc et conservateur. Cerise sur le gâteau : les changements apportés par les prises de position de Bubba Wallace ont suscité la colère de Donald Trump, alors président. Et ça, il faut avouer que ça fait plaisir.

À voir si vous avez aimé : Formula One : Drive to Survive ; NASCAR : Full Speed ; Fastest Car ; Hyperdrive ; Colin en noir et blanc

Formula One : Drive to Survive ; NASCAR : Full Speed ; Fastest Car ; Hyperdrive ; Colin en noir et blanc À voir si vous cherchez : série documentaire ; sport mécanique ; États-Unis ; action ; NASCAR Cup Series ; coulisses ; épisodes longs ; intime ; santé mentale ; dénoncer le racisme ; contrarier Donald Trump

Full Swing sur Netflix, la plus verte

Comme la Formule 1, le golf peut avoir la réputation d’être un sport élitiste, un brin opaque et peu accessible aux non-initiés. Mais comme avec Drive to Survive, Full Swing réussit l’exploit de nous passionner pour un sport où la patience est la clé. La série documentaire, dont la saison 2 arrive justement le 6 mars 2024 sur Netflix, suit donc un groupe de joueurs professionnels, dans leurs victoires comme leurs sacrifices les plus douloureux.

Certains amis d’enfance deviennent ainsi les adversaires les plus redoutables durant le PGA Tour, le circuit professionnel américain. Produite et réalisée par la même équipe que Drive to Survive, Full Swing montre une féroce compétition, mais surtout des joueurs parfois un brin hors-sol, qui peinent à nous captiver au fil des 8 épisodes. Espérons que la saison 2 rectifiera le tir.

À voir si vous avez aimé : Formula One : Drive to Survive ; The Short Game ; The Netflix Cup

Formula One : Drive to Survive ; The Short Game ; The Netflix Cup À voir si vous cherchez : série documentaire ; golf ; États-Unis ; épisodes longs ; action ; coulisses ; sportifs professionnels ; interviews ; voir des joueurs de golf se plaindre entre deux voyages en jet privé

Tour de France : Au cœur du peloton sur Netflix, la plus franchouillarde

Chaque année, le Tour de France est un événement pour le pays entier, obligeant même les non-sportifs à s’y intéresser si la Grande Boucle passe juste en bas de chez eux. Il aura pourtant fallu attendre l’édition 2022 pour que Netflix puisse enfin entrer dans les coulisses de la plus grande course cycliste au monde. Cela donne 8 épisodes en immersion avec les meilleurs coureurs de 8 équipes, sélectionnées parmi les 22 qui ont participé cette année-là.

Même si l’on connaît déjà le dénouement à l’avance, comme pour Drive to Survive, la série Tour de France : Au cœur du peloton parvient tout de même à nous tirer quelques frissons et autres cris de victoire. Même si l’on ne comprend personnellement rien au cyclisme, on a l’impression de mieux appréhender les enjeux de ce sport grâce à ce documentaire qui ne perd jamais les pédales, et dont la saison 2 arrivera prochainement sur Netflix.

À voir si vous avez aimé : Icare ; Mark Cavendish ; La Grande Boucle

Icare ; Mark Cavendish ; La Grande Boucle À voir si vous cherchez : série documentaire ; cyclisme ; sur la route ; épisodes longs ; sensations fortes ; action ; coulisses ; sportifs professionnels ; interviews ; avoir envie d’endosser le maillot jaune ; mieux connaître ces athlètes qui passent chaque été en bas de chez nous

Break Point sur Netflix, la plus rebondissante

Vous êtes plutôt sports de raquettes que circuits automobiles ? Alors Break Point est là pour vous servir, s’intéressant à la saison 2022 du tennis, de l’Open d’Australie à Roland-Garros. De jeunes champions comme Casper Ruud et Félix Auger-Aliassime sont notamment mis à l’honneur, permettant à une nouvelle génération de montrer son savoir-faire. Malheureusement, la série documentaire en 2 saisons ne parvient pas à atteindre les sommets de Drive to Survive, par les mêmes producteurs.

Si le propos reste toujours aussi didactique pour les amateurs que pour les novices, on somnole parfois un peu devant les épisodes, la faute à un montage plus plan-plan et à un rythme forcément plus lent. Petite particularité tout de même : Break Point a au moins le bon point de s’intéresser à la fois aux circuits masculins et féminins, contrairement aux autres séries du genre.

À voir si vous avez aimé : L’envers du sport ; Naomi Osaka ; Battle of the Sexes ; La Méthode Williams ; Borg/McEnroe

L’envers du sport ; Naomi Osaka ; Battle of the Sexes ; La Méthode Williams ; Borg/McEnroe À voir si vous cherchez : série documentaire ; tennis ; épisodes longs ; action ; coulisses ; sportifs professionnels ; interviews ; enfin pouvoir suivre également des joueuses à l’écran ; savoir qui va succéder aux champions Serena Williams ou Rafael Nadal

Six Nations : Au contact sur Netflix, la plus implacable

Alors que le tournoi des Six Nations bat actuellement son plein, jusqu’au 16 mars 2024, la période est clairement idéale pour découvrir les coulisses des équipes anglaises, écossaises, françaises, irlandaises, italiennes et galloises lors de la saison 2023. L’un des tournois de rugby les plus importants au monde est ici mis en lumière comme rarement.

Ce sport collectif, plutôt brutal et intense, se montre peu devant les caméras, les joueurs restant plutôt discrets sur leur pratique et sur les matchs qu’ils disputent. Six Nations : Au contact permet de se retrouver enfin au cœur de la mêlée, humanisant davantage ces dieux du stade que l’on connaît seulement de loin.

À voir si vous avez aimé : Quaterback ; Le Fils à Jo ; Capitaines de la Coupe du Monde ; The English Game

Quaterback ; Le Fils à Jo ; Capitaines de la Coupe du Monde ; The English Game À voir si vous cherchez : série documentaire ; rugby ; épisodes longs ; action ; coulisses ; baston ; frissons ; sportifs professionnels ; interviews ; recevoir une double dose du tournoi des Six Nations

