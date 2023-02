Un pilote de course a effectué une manœuvre risquée dans une course automobile. L’action périlleuse, inspirée d’un jeu vidéo, est maintenant officiellement interdite.

C’est une histoire invraisemblable que vous avez peut-être entendue, à l’automne 2022. Un pilote de course automobile a utilisé une manœuvre inspirée d’un jeu vidéo lors d’une vraie course de Nascar. Sa tactique ? Envoyer son bolide contre le mur pour le longer à toute allure, afin de remonter un maximum de places. Et tant pis pour la tôle froissée.

L’action a fortement esquinté le véhicule, mais pour le pilote — Ross Chastain –, le jeu en valait la chandelle. Il a pu grappiller cinq places en frottant son véhicule contre le bord extérieur de la piste, lui permettant de passer de la dixième place à la cinquième. Mais c’est une tentative périlleuse et un coup unique : cela ne peut être fait qu’à la fin de la course, après la voiture est trop dégradée.

Cette conduite pour le moins audacieuse a été directement inspirée par un jeu vidéo sur GameCube, quand le pilote y jouait alors enfant. « J’ai beaucoup joué à Nascar 2005 sur GameCube [avec mon frère] en grandissant, et vous pouvez vous en sortir ainsi, et je n’ai jamais su si ça allait vraiment marcher. J’ai fait ça quand j’avais huit ans », a-t-il indiqué à NBC Sports après la course.

They see me drivin’. // Source : Nascar

Interdiction de se jeter contre un mur pour gagner des places

Mais à l’avenir, ce genre d’astuce ne sera plus possible. Comme le révèle le site Polygon le 1er février, une telle cascade (« wall ride ») ne sera plus tolérée. Selon le site de Nascar, la direction a décidé d’infliger une pénalité de temps à tout véhicule qui tenterait une manœuvre dangereuse comme celle de Ross Chastain. C’est trop dangereux.

« Fondamentalement, si nous estimons qu’un acte compromet la sécurité de nos concurrents, des officiels et des spectateurs, nous allons le prendre au sérieux. Et nous allons pénaliser cet acte à l’avenir. En fait, il s’agit d’une pénalité de tour ou de temps à la fin de la course », a déclaré un officiel, cité par le site de Nascar. Ross Chastain devra trouver autre chose pour gagner des places.

