Chaque soir, Numerama vous recommande un film ou une série à voir en streaming. Avant d’entamer la dernière journée de la semaine, en ce jeudi 23 février 2023, nous vous proposons de vous lancer sur les circuits de Formula 1 : Drive to Survive (Pilotes de leur destin) sur Netflix.

Vous cherchez une série documentaire qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout et ne vous laissera pas une minute de répit, à voir sur les plateformes de SVOD ? Cela tombe bien, pour terminer cette journée du jeudi 23 février 2023, nous vous recommandons de suivre les aventures des meilleurs pilotes avec Formula 1 : Drive to Survive (ou Pilotes de leur Destin), dont la saison 5 débarque dès demain sur Netflix.

La série Formula 1 : Drive to Survive sur Netflix, une aventure à 300 à l’heure totalement addictive

Que vous soyez incollable sur ce sport de course ou que vous profitiez des Grands Prix du dimanche pour refaire votre sommeil avec une sieste, on vous garantit que vous allez forcément vous laisser porter par la rapidité de cette série documentaire. Même les plus réfractaires d’entre vous (dont je faisais partie avant de découvrir le suspense insoutenable de la discipline) trouveront leur bonheur dans ces épisodes qui se déroulent à une vitesse éclair.

Grâce à des interviews de grands noms comme l’Australien Daniel Ricciardo ou le Néerlandais Max Verstappen, Formula 1 : Drive to Survive parvient à nous donner un accès inédit aux coulisses de ce sport qui n’a pas de temps à perdre.

Formula One: Drive to survive // Source : Netflix

Mais la série documentaire se révèle également passionnante lorsqu’elle met en lumière des plus petites écuries, qui n’ont généralement pas les honneurs des projecteurs mais qui ont pourtant des histoires souvent improbables à raconter. Mélange entre entretiens posés et immersion au cœur du terrain, au milieu des circuits et des crashs, Formula 1 : Drive to Survive avance à un rythme effréné, dévoilant des enjeux qui dépassent largement le monde du sport.

On regarde alors avec une admiration sans faille les mécanos changer les roues à une vitesse dingue entre deux tours et on prend peur à chaque écart dangereux sur le circuit. Clairement, chaque épisode donne envie de lancer le prochain, sans s’arrêter. Et ça tombe bien : dès ce vendredi 24 février 2023, la saison 5 sera enfin disponible sur Netflix. De quoi vous laisser un peu de temps pour donner une chance à cette série documentaire, qui va désormais occuper toutes vos soirées.

