Un passionné de Palworld a fouillé dans les fichiers et est tombé sur une créature qui n’est pas (encore ?) dans le jeu. Son design vous rappellera l’un des Pokémon les plus puissants.

Depuis le 19 janvier 2024, le monde du jeu vidéo vit au rythme d’un seul phénomène : Palworld, qui empile les gros chiffres à la surprise générale. Aux yeux de certains, Palworld n’est pourtant qu’un plagiat de Pokémon. Cette découverte, repérée par Eurogamer le 26 janvier, ne les fera sans doute pas changer d’avis : un fan, Brian Cozzens, est tombé sur un fichier contenant des informations sur une créature inédite, dont le look rappelle l’un des Pokémon les plus célèbres (et les plus puissants).

« Dark Mutant », nom (de code ?) donné à ce Pal, ressemble effectivement à Mewtwo, ou plutôt à Méga-Mewtwo Y (une super évolution). On retrouve des traits physiques en commun, comme cet immense crâne qui forme une sorte de queue et l’allure générale (un humanoïde en lévitation). On note quand même une grosse différence sur la couleur : « Dark Mutant » est noir avec des touches de violet, alors que Méga-Mewtwo Y est blanc avec des touches de rose. Ce n’est pas suffisant pour échapper à la patrouille.

« Dark Mutant » Méga-Mewtwo Y

Bientôt un Pal Mewtwo dans Palworld ?

Interrogé par Eurogamer, Brian Cozzens explique être tombé sur « Dark Mutant » en voulant alimenter deux outils mis à disposition de la communauté (une carte interactive et une liste de tous les Pals, avec visualisation en 3D). Outre l’apparence de la créature, on peut aussi découvrir la description qu’il pourrait y avoir dans le Paldex : « Certains disent qu’un seul rayon tiré par un Dark Mutant qui a perfectionné sa technique peut créer des brèches dans d’autres dimensions. Il se dit même que certaines espèces de Pals seraient apparues avec ce phénomène. »

À en juger par ces quelques lignes, « Dark Mutant » serait un Pal très, très puissant — à l’instar du Pokémon auquel il est comparé. Pour aider dans votre base, il disposerait de trois capacités de travail : travaux manuels (niveau 3), pharmacie (niveau 3) et transport (niveau 2). Mais, a priori, on préférera l’avoir dans son équipe pour combattre.

Nul ne sait si « Dark Mutant » sera ajouté prochainement dans Palworld. Mais, le studio Pocketpair a déjà fait savoir, via sa roadmap, que des Pals supplémentaires seront intégrés dans de futures mises à jour. Il y aura d’autres nouveautés (du PvP, des raids, une arène…), en plus de correctifs pour tous les bugs rencontrés par les millions de joueuses et de joueurs.

