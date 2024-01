Les développeurs de Palworld ont présenté leur roadmap pour énumérer les éléments qui seront ajoutés au jeu prochainement. On rappelle qu’il est disponible en accès anticipé, signifiant qu’il est loin d’être terminé.

Palworld est disponible depuis le 19 janvier et c’est un véritable carton : en cinq jours, le jeu qui est surnommé « Pokémon avec des armes », s’est vendu à 7 millions d’exemplaires sur Steam. Mais il y a un point important à noter. Pour le moment, on ne peut accéder qu’à une version anticipée du jeu, signifiant qu’il n’est pas du tout terminé. Par conséquent, il est amené à beaucoup évoluer dans les mois à venir.

Pocketpair s’est justement exprimé dans un tweet publié le 24 janvier pour donner des indications sur la roadmap prévue pendant l’accès anticipé de Palworld. Sa priorité reste pour le moment les bugs, mais plusieurs fonctionnalités sont d’ores et déjà planifiées par les développeurs. On rappellera simplement un point important : Craftopia, un autre projet du studio, est en accès anticipé depuis… 2020.

Les chantiers de Palworld // Source : Pocketpair

PvP, raids, crossplay… les chantiers de Palworld

« Les ventes ont dépassé les attentes de l’équipe de développement, et nous faisons actuellement face à plusieurs problèmes liés à une congestion excessive, entre autres challenges », fait savoir Pocketpair dans son communiqué. Ce qui veut dire que le succès a pris de court le studio et que le trafic immense du jeu donne naissance à des problèmes qui n’ont pas forcément été anticipés. Sur Steamcharts, on peut voir que Palworld revendique un pic record à plus de 1,85 million de personnes connectées en même temps. Dans l’histoire, seul PUBG a fait mieux.

Ce qui veut dire aussi qu’il va falloir nettoyer tous ces bugs qui risquent de ternir les parties du jeu de survie pendant un petit moment. Pocketpair en cite des critiques, comme un temps de chargement qui peut se figer quand on souhaite entrer dans son monde ou des retours en arrière dans la date dudit monde. Il évoque en outre l’intelligence artificielle défaillante des Pals. Comme il y a beaucoup de joueuses et de joueurs qui se connectent quotidiennement à Palworld, les développeurs n’ont pas le choix s’ils veulent s’éviter les foudres. Et ils n’ont plus l’excuse des ressources : avec les ventes réalisées, ils ont empoché au moins 180 millions d’euros. Il y a de quoi investir pour solidifier la base technique.

Du côté des vraies nouveautés, Palworld va gagner :

Du PvP (combat entre les joueuses et les joueurs) ;

Des raids avec des boss (contenu dit de fin de jeu) ;

Une arène pour les Pals (soit du PvP, entre Pals) ;

Du crossplay pour que les utilisateurs PC et Xbox puissent jouer ensemble ;

Le transfert et la migration de serveurs ;

Des améliorations pour la partie construction ;

Du contenu comme des îles, des Pals, des boss et des technologies (pour améliorer sa base).

Pocketpair n’a fourni aucun timing précis quant à l’arrivée de ces ajouts qui pourront offrir une belle longévité à Palworld, désormais attendu au tournant maintenant qu’il occupe une bonne partie de l’espace médiatique.

