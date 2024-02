Pour connaître les coulisses musicaux de vos artistes préférés, voici 3 séries disponibles sur Disney+ : BTS Monuments : Beyond the Star, Ed Sheeran : La Somme de tout ainsi que The Beatles : Get Back.

Les stars de la musique se montrent régulièrement discrètes sur leur vie privée ou les coulisses de leur création. Alors lorsque des documentaires, disponibles sur des plateformes de SVOD, nous permettent enfin de mieux comprendre ces personnalités que l’on aime tant, il serait vraiment dommage de s’en priver.

Ed Sheeran : La Somme de tout // Source : Disney+

Sur Disney+, vous avez ainsi le choix entre les icônes de la K-pop de BTS Monuments : Beyond the Star, les confessions intimes d’Ed Sheeran : La Somme de tout, ou les heures d’enregistrements de The Beatles : Get Back.

BTS Monuments : Beyond the Star sur Disney+, pour célébrer tous les records

Depuis plus de 10 ans, Suga, J-Hope, RM, Jin, Jungkook, V et Jimin font rêver des millions de fans du monde entier. Avec le groupe BTS, les 7 chanteurs sud-coréens ont ainsi connu un succès sans précédent, avant de devoir se séparer pour effectuer leur service militaire, l’année dernière. Mais à l’origine, les membres du boys band ne se connaissaient absolument pas et ont dû apprendre à composer avec la célébrité, tous ensemble.

C’est cette success story que raconte la série documentaire BTS Monuments : Beyond the Star. On découvre sous un autre angle le groupe de k-pop le plus populaire au monde, avec 8 petits épisodes extrêmement bien rythmés.

Les fans les plus connaisseurs n’apprendront peut-être pas grand-chose de cette rétrospective dans l’intimité de leurs chanteurs préférés, mais ce récit déroulé sur 10 ans reste tout de même un excellent moyen de patienter, en attendant leurs retrouvailles prévues pour 2025.

À voir si vous avez aimé : BTS : Permission to Dance ; Friendcation : In the Soop ; Suga : Road to D-Day ; J-Hope in the Box

À voir si vous cherchez : documentaire ; musique ; K-pop ; coulisses de la création artistique ; success story ; tournée mondiale ; épisodes courts ; santé mentale ; groupe d'amis ; mieux connaître les personnalités derrière le succès

Ed Sheeran : La Somme de tout sur Disney+, pour parler de santé mentale

Début 2023, Ed Sheeran dévoilait en grande pompe Substract, l’un de ses derniers albums en date. Mais derrière cette sortie musicale auréolée de succès et accompagnée d’une tournée monumentale, on oublie bien souvent que les stars traversent potentiellement de douloureuses épreuves.

En seulement 4 épisodes de 30 minutes, Ed Sheeran : La Somme de tout ambitionne ainsi de dévoiler la vie intime du célèbre chanteur anglais. Et il faut avouer que c’est une réussite.

L’artiste y dévoile notamment son quotidien pendant l’année 2022, qui a complètement bouleversé sa santé mentale. Sans voyeurisme ni outrance, la série documentaire nous permet de découvrir de nouvelles facettes de cette star internationale, et notamment les expériences qui l’ont amené à composer ses tubes les plus célèbres.

Alors peu importe si vous chantez Perfect ou The Shape of You à tue-tête chaque fois que vous en avez l’occasion ou que vous détestiez ces chansons, nous vous conseillons vivement de donner une chance à Ed Sheeran : La Somme de tout. Mais préparez les mouchoirs : certains passages sont vraiment émouvants.

À voir si vous avez aimé : Selena Gomez : My Mind and Me ; Folklore : The Long Pond Studio Sessions ; Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman

À voir si vous cherchez : documentaire musical ; coulisses de la création artistique ; santé mentale ; amour ; pop-folk ; success story ; épisodes courts ; chanteur iconique ; histoire intime ; pleurer et rire avec Ed Sheeran ; avoir la chanson Perfect en tête pour le reste de la journée (désolés)

The Beatles : Get Back sur Disney+, pour admirer le génie à l’état pur

Attention : ceci est un monument. Non seulement parce qu’il nous donne accès à des images restaurées vraiment précieuses des enregistrements des Fab Four, mais surtout parce que chacun des trois épisodes de The Beatles : Get Back dure plus de deux heures.

Présenté sous forme chronologique, ce documentaire remarquable de Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux) nous replonge en janvier 1969, alors que la santé du groupe est plus que jamais au mauvais fixe. Les Beatles sont alors exténués par plus d’une décennie de création musicale et les tensions commencent à émerger entre les quatre garçons dans le vent.

Et pourtant, pendant 21 jours, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr vont enchaîner la naissance de véritables tubes : Let It Be, Get Back, Across the Universe… Envers et contre tout, le groupe de rock continue à composer des chefs d’œuvres, sous nos yeux ébahis.

The Beatles : Get Back est un petit bijou pour les fans, comme pour les mélomanes, qui apprécieront forcément la restauration de ces images complètement bluffantes et magiques.

À voir si vous avez aimé : Yesterday ; Across the Universe ; The Beatles : Eight Days A Week ; Derrière les murs des studios Abbey Road ; Help !

À voir si vous cherchez : documentaire musical ; coulisses de la création artistique ; répétitions ; monument du rock ; épisodes longs ; groupe iconique ; chanter Let It Be en boucle ; voir Paul McCartney composer le refrain de Get Back en seulement quelques secondes ; voir le fameux concert sur le toit d'Abbey Road comme jamais

