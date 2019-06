L'application mobile BTS World a été téléchargée des dizaines de milliers de fois en seulement quelques heures. Elle s'inspire d'un célèbre groupe de musique. Nous l'avons testée pour que vous n'ayez pas à le faire.

L’attente est enfin terminée. Mardi 25 juin, le jeu mobile BTS World est sorti sur les différentes plateformes de téléchargement. Il s’inspire d’un célèbre groupe de K-pop, un genre musical coréen. Quelques heures après le début de sa mise en ligne, le hashtag #BTSWorld gagnait déjà le rang des mots-clés les plus utilisés du moment sur Twitter. On l’a testé pour vous.

Qui est BTS ?

Si le jeu est aussi populaire, c’est d’abord grâce à son sujet, à savoir le groupe BTS. Originaire de Séoul en Corée du sud, il se compose de 7 chanteurs : Suga, J-Hope, RM, Jin, Junghook, V et Jimin. Leur toute première chanson, No more dream, est sortie en juin 2013. Depuis, ils ont remporté de nombreux prix et ont même été nommés en 2017 comme l’une des 25 personnalités les plus influentes d’Internet par le Time.

Grâce à leur musique mais aussi leurs chorégraphies et looks très étudiés, ils sont très populaires sur les réseaux sociaux. Ils comptent 19 millions d’abonnés sur Instagram et autant sur leur chaîne YouTube de danse, où leurs vidéos ont été vues 2,7 milliards de fois.

Le succès dépasse les frontières de la Corée du sud : au mois de juin, ils ont d’ailleurs fait deux concerts complets au stade de France.

i know it’s late but i want to share these pics of the army bomb ocean at stade de france. Thank you for making this tour unforgettable @BTS_twt 💜 pic.twitter.com/M8aQertrPt — alex (@souIphany) June 18, 2019

Avant de former le groupe BTS, les 7 jeunes hommes ne se connaissaient pas. Ils ont été recrutés au travers d’auditions. Certains avaient déjà une carrière de chanteur ou rappeur, d’autres non. C’est cette aventure que raconte (un peu) l’application.

Quel est le but du jeu ?

Le jeu commence par un petit retour dans le passé. Nous sommes en 2012 : les BTS n’existent pas encore (ou du moins pas en tant que groupe) et vous venez de signer avec l’un de leurs membres un contrat. Vous êtes son manager et il va falloir lui trouver des compagnons de route, puis s’occuper du groupe en habillant ses membres, en préparant leurs plannings, leurs concerts, etc.

#BTSWORLD ça me fume ahhhh j’arrive pas à passer le niveau du producteurs de musique, jimin est malade et j’ai pas de Mochi à lui donner, on a toujours pas réglé l’histoire du nom, ils mangent de la mërde h24, obligé d’hiberner pour faire une chanson wahhh jsuis HS pic.twitter.com/rNQgpv2SP8 — knz🌙|| 🎢 (@kenza10080938) June 27, 2019

L’application n’est pas tout à fait fidèle à l’histoire vraie du groupe. Elle s’en inspire pourtant largement et les personnages sont joués par les 7 chanteurs.

Un jeu gratuit et en français

La première bonne nouvelle, c’est que l’application est disponible en 13 langues, dont le français. La mauvaise, c’est que vous avez intérêt à avoir une connexion Wi-Fi à proximité (ou un très bon forfait mobile) pour vous lancer. Le jeu — disponible sur l’App Store et Google Play) est découpé en chapitres. Pour y jouer, cela nécessite plusieurs téléchargements successifs assez conséquents, et donc une grosse consommation de données mobiles.

Il faut noter enfin que le jeu est gratuit… à condition d’être patient. Chaque joueur et joueuse possède des crédits qui permettent d’effectuer des missions. Ces crédits se rechargent automatiquement avec le temps. Si vous en venez à bout trop vite, il faut de nouveau attendre, ou payer pour obtenir de nouveaux crédits. Vous voyez venir les dépenses non contrôlées ?

Que vaut vraiment l’application ?

Outre ces quelques éléments techniques, l’application se présente sous la forme d’un jeu narratif. Cela signifie qu’il ne faut pas s’attendre à devoir sauter sur des obstacles ou combattre des méchants. Au début, le joueur ne sert pas à grand chose : il se contente de faire défiler des images aux airs de roman-photo du bout du doigt.

Le jeu se débloque ensuite lorsque l’on commence à recruter des membres. Chacun a une sorte de « carte » sur laquelle sont renseignées ses compétences personnelles. Pour réussir une mission, le joueur doit effectuer les bonnes combinaisons de carte, en fonction de ces compétences. Certains ont comparé le jeu à Pokémon.

Quand j’dis « J’dois faire évoluer mes cartes » j’ai l’impression j’parle de pokémon Je fais évoluer mon Jungkook en Jungvolie 😅🤦🏻‍♀️#BTSWORLD — 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢 🖤 𝟕 𝐉𝐮𝐢𝐧 … (@EstrellaMx_) June 27, 2019

Si vous n’êtes pas habitué aux jeux narratifs, l’application peut sembler au départ déroutante, voire frustrante. Le scénario est clairement préétabli et il n’est pas possible de l’influencer ou même d’y contribuer. On aurait apprécié avoir plus de choix dans les réponses que l’on peut envoyer aux membres du groupe par SMS. Ils sont tellement peu variés que l’on se demande si l’on peut vraiment faire changer l’histoire. Les développeurs ont expliqué au Figaro que nos choix pouvaient influencer nos relations avec les membres, mais que dans une certaine mesure. Il est impossible de se disputer avec eux, par exemple.

On se prend malgré tout vite au jeu, grâce à un design particulièrement réussi. Les interfaces de messagerie avec les chanteurs ou leurs réseaux sociaux que l’on peut commenter donnent une impression de réalisme.

Les dialogues sont parfois un peu niais, mais c’est finalement assez normal. Dans l’introduction, on apprend en effet que nous sommes dans la peau d’un ou une fan qui se retrouve par hasard propulsé en 2012 pour devenir le manager de BTS. Il est donc logique que la relation ne soit pas toujours purement professionnelle (sans être pour autant tout à fait romantique). Les liens privilégiés permettent d’en savoir plus sur les membres du groupe, qui ont joué aux acteurs pour réaliser le jeu.

Les contenus exclusifs

Le développement du jeu a pris deux ans et demi, racontait le studio Netmarble au Figaro. Pendant ce laps de temps, il a fallu filmer de nombreux contenus exclusifs avec les membres de BTS. De (très) nombreuses photos exclusives sont aussi disponibles : 10 000 au total.

Enfin, on entendra des chansons composées spécialement pour BTS World, même si elles sont aussi disponibles sur des plateformes classiques de téléchargement. Il y a notamment des collaborations avec Charli XCX et Zara Larrson.

Faut-il jouer ?

On vous conseille de jouer à BTS World si :

Vous êtes fan du groupe et vous avez très envie de voir des images exclusives d’eux ;

Vous êtes patient (ou riche) ;

Les jeux narratifs sont votre dada ;

Vous adorez les fan-fictions.

N’y jouez pas si :

Vous ne savez pas qui est BTS (le jeu risque de vous sembler alors très ennuyant) ;

Vous cherchez des jeux avec de l’action ;

Vous n’avez pas de connexion Wi-Fi.