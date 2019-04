Le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones contient un easter egg lié au destin d'Ed Sheeran.

Qu’est-il arrivé au personnage campé par Ed Sheeran, chanteur à succès, apparu quelques minutes dans la saison 7 de Game of Thrones ? C’est sans aucun doute la principale question que se posent les fans de la série phare. Après tout, qui se soucie vraiment de l’identité de celle ou celui qui montera sur le trône à la fin ? Qui veut savoir si les Marcheurs Blancs seront éradiqués une bonne fois pour toutes ?

Par chance, le premier épisode de la saison 8, diffusé dans la nuit de samedi à dimanche sur OCS (disponible en VOD pour les abonnés), lève le mystère sur ce qu’il advient d’Ed Sheeran — dont l’apparition musicale n’avait pas fait l’unanimité. Attention, cet article contient des spoilers.

Qu’est devenu Ed Sheeran dans GOT ?

Dans Game of Thrones, Ed Sheeran prête ses traits à Eddie, un soldat de l’armée des Lannister. Est-il mort dans la bataille qui oppose sa troupe à celle de Daenerys, marquée par l’intervention des dragons ? Eh bien non. La confirmation est signée par l’une des filles de joie avec lesquelles s’amuse Bronn dans une séquence de l’épisode 1 de la saison 8. Parlant d’Eddie, le rouquin, elle explique : « Il a eu le visage brûlé, il n’a plus de paupières. » Au point qu’une autre se demande comment il fait pour dormir, désormais.

Top Three Characters I've wanted to see murdered on Game of Thrones

3. Joffrey

2. Ramsey

1. Ed Sheeran — Ol’ QWERTY Bastard (@TheDiLLon1) July 17, 2017

« Je ne pense pas que je vais survivre longtemps, pour être honnête, dans un monde où il y a des dragons », révélait Ed Sheeran dans les colonnes de MTV en 2017. Il a apparemment défié la mort. Mais, de toute évidence, on ne le reverra pas, « Personne ne veut me voir revenir. Je voulais faire une apparition et j’ai eu mon apparition. J’ai beaucoup aimé. »Les fans, qu’ils aient apprécié son caméo ou non, peuvent désormais lâcher un ouf de soulagement. Ou peut-être auraient-ils préféré une mort en bonne et due forme ?

Crédit photo de la une : Capture YouTube Signaler une erreur dans le texte