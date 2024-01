Pour s’offrir une petite frayeur dans le confort de votre canapé, voici 4 films qui devraient vous donner la chair de poule sur Netflix : La Nuée, The Cursed (Eight for Silver), Get Out, ainsi que Conjuring : Les Dossiers Warren.

La simple évocation de narrations horrifiques fait, généralement, fuir une bonne partie d’entre nous (dont l’autrice de ces lignes). Mais pour les plus téméraires, prêts à affronter leurs peurs les plus enfouies, les plateformes de SVOD offrent heureusement de quoi se glacer le sang, pour une soirée pleine de cauchemars.

Et si vous êtes plutôt team séries, vous devriez jeter un œil à notre guide dédié, parfait pour prolonger le sentiment d’épouvante sur plusieurs heures.

Get Out // Source : Universal Pictures

Sur Netflix, vous avez donc le choix entre les sauterelles angoissantes de La Nuée, la malédiction en costumes de The Cursed (ou Eight for Silver), la belle-famille terrifiante de Get Out, ou les esprits démoniaques de Conjuring : Les Dossiers Warren.

La Nuée sur Netflix, la descente aux enfers

Certains films d’horreur alimentent nos peurs longtemps après leur visionnage. C’est le cas de La Nuée, film français vraiment original qui mêle drame social et scénario horrifique. On y suit Virginie, veuve et mère de deux enfants, qui tente désespérément de sauver sa ferme de la faillite. C’est alors qu’elle développe un lien étrange avec les sauterelles de son exploitation agricole…

Sorti en pleine pandémie de Covid, La Nuée n’a malheureusement pas reçu toute la reconnaissance qu’il méritait. Pourtant, ce film de genre ambitieux prouve que le cinéma français peut aussi nous donner la trouille de notre vie. Si l’on aurait aimé un rythme plus soutenu dans la narration, ainsi qu’un traitement plus féministe des personnages, le long-métrage sait tout de même faire grimper le malaise avec finesse, jusqu’à un final imprévisible et véritablement effrayant.

À voir si vous avez aimé : La Mouche ; Vermines ; Les Oiseaux ; Take Shelter ; Grave ; Acide ; Lamb ; Petit Paysan

La Mouche ; Vermines ; Les Oiseaux ; Take Shelter ; Grave ; Acide ; Lamb ; Petit Paysan À voir si vous cherchez : horreur ; fantastique ; monstres ; drame ; agriculture ; épouvante ; obsession ; film français indépendant ; frissons ; suspense ; psychologique ; changement climatique ; survie ; relations familiales ; un pauvre petit chien tout mignon ; ne plus jamais voir les sauterelles de la même façon

The Cursed sur Netflix, la menace du loup-garou en costumes

Si vous aimez les récits en costumes et les bêtes terrifiantes, clairement, The Cursed sera votre tasse de thé. Le film nous plonge au cœur du 19ème siècle, dans la campagne française, alors que de terribles meurtres ont lieu dans les bois. Mais ces assassinats épouvantables sont-ils l’œuvre d’un humain ou d’un animal ? Telle est la question.

Dans la lignée du Village ou de The Pale Blue Eye, The Cursed est un film immersif, qui réinvente le mythe de la Bête du Gévaudan à la sauce gothique. On navigue ainsi entre plusieurs époques, dans une intrigue à tiroirs parfois lente, mais surtout vraiment intrigante.

À voir si vous avez aimé : The Pale Blue Eye ; Le Village ; Sleepy Hollow ; The Thing ; Le Pacte des Loups ; The Witch

The Pale Blue Eye ; Le Village ; Sleepy Hollow ; The Thing ; Le Pacte des Loups ; The Witch À voir si vous cherchez : fantastique ; horreur ; mystère ; en costumes ; 19ème siècle ; gothique ; lenteur et contemplation ; campagne française ; horreur psychologique ; surnaturel ; frissons ; romance ; loup-garou ; film d’époque ; une scène d’autopsie vraiment dégoûtante

Get Out sur Netflix, le pire de l’humanité

Une idylle en apparence parfaite, une rencontre apaisée avec une belle-famille, à première vue sympathique, mais un week-end finalement cauchemardesque : Get Out mélange toutes nos peurs sociales pour les mixer à une bonne dose de dénonciation du racisme, si ancré dans l’Histoire des États-Unis comme d’ailleurs.

Avec le récit de Chris, jeune photographe noir qui s’apprête à faire la connaissance des parents riches et blancs de Rose, sa petite amie, le réalisateur Jordan Peele (Us, Nope) a tout simplement révolutionné le genre de l’horreur.

Get Out est ainsi une petite bombe qui mélange comédie, satire et éléments d’épouvante complètement flippants. Cerise sur le gâteau : les twists n’en finissent pas de tomber dans cette narration haletante, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 2018. Incontournable.

À voir si vous avez aimé : Us ; Nope ; Them (Eux) ; BlacKkKlansman ; The Hate U Give

Us ; Nope ; Them (Eux) ; BlacKkKlansman ; The Hate U Give À voir si vous cherchez : horreur ; satire ; emprise psychologique ; apparences trompeuses ; manipulation ; cérébral ; casting en or ; frissons ; dénoncer le racisme ; voir (peut-être) votre belle-famille autrement ; une tasse de thé terrifiante

Conjuring : Les Dossiers Warren sur Netflix, l’histoire vraie frissonnante

Pour les fans de jump scares et autres récits paranormaux à dormir debout, voici une valeur sûre en toutes circonstances, désormais bien reconnue : Conjuring. À travers cette saga, dont nous vous présentons ici le premier volet, le cinéaste James Wan (Saw, Insidious) a ainsi déterré les dossiers Warren, pour les remettre au goût du jour.

Ed et Lorrain Warren étaient les stars du paranormal dans les années 1960, voyageant à travers le monde pour résoudre tous les cas surnaturels qui se trouvaient sur leur chemin.

Ces chasseurs de fantômes, qui ont largement documenté leurs enquêtes au fil des années, se trouvent ici face à la famille Perron, qui subit de nombreux phénomènes inexpliqués.

Si Conjuring prend un malin plaisir à nous faire sursauter à coups de jump scares bien placés, il joue surtout sur notre peur du noir, et des récits tirés de faits réels. Et pour continuer sur votre lancée, sachez que Conjuring 2 : Le Cas Enfield, tout aussi effrayant, est également disponible sur Netflix.

À voir si vous avez aimé : la saga Conjuring ; Annabelle ; Insidious ; Le Poltergeist d’Enfield ; L’Exorciste ; Sinister ; Poltergeist

la saga Conjuring ; Annabelle ; Insidious ; Le Poltergeist d’Enfield ; L’Exorciste ; Sinister ; Poltergeist À voir si vous cherchez : horreur ; paranormal ; duo d’enquêteurs ; démons ; possession ; exorcisme ; histoire de famille ; fantômes ; jump scares ; frissons ; psychologique ; maison hantée ; avoir peur de votre cave pour toujours ; un exorcisme aussi marquant que dans L’Exorciste

