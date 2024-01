Doctor Who redémarre à la saison 1, dès 2024. Ncuti Gatwa et Millie Gibson reviennent au printemps, et le mois de retour a été précisé par la BBC.

La version moderne de Doctor Who ne connaîtra jamais de saison 14. Après les trois épisodes anniversaire dédiés aux 60 ans de la série, en 2023, la série redémarre en 2024 avec une nouvelle saison 1. C’est désormais officiel. Maintenant que le Christmas Special a été diffusé (The Church on Ruby Road, sur Disney+ le 25 décembre), les regards sont tournés vers ce reboot.

Au casting de cette nouvelle mouture de Doctor Who, Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur, et Millie Gibson pour l’accompagner en Ruby Sunday. Les deux personnages ont eu droit à leur premier épisode complet lors du Christmas Special, mais les choses sérieuses commencent cette année, en 2024.

Ncuti Gatwa est le 15e Docteur dans Doctor Who. // Source : BBC

C’est un « soft reboot » de Doctor Who au printemps

Comme en 2005, il s’agit d’un soft reboot. La chronologie du Docteur n’est pas altérée : il s’agit bien du 15e Docteur et toute l’histoire de la série se prolonge. D’ailleurs, dans le Christmas Special, celui-ci faisait référence à des événements appris lors de la saison 13 (le fait qu’il soit adopté). C’est avant-tout le comptage des épisodes qui redémarre à zéro — la BBC cherchant à donner un nouveau souffle à sa série, en offrant à de nouveaux publics une entrée plus facile.

Le teaser de cette nouvelle saison 1 confirme un retour du Docteur en 2024, mais ne précise aucune date. Mais la BBC a cependant confirmé le mois : Doctor Who sera diffusé en mai 2024 (sur la BBC au Royaume-Uni et sur Disney+ partout ailleurs, dont en France). Il faut donc attendre quatre petits mois avant de retrouver Ncuti Gatwa dans le TARDIS.

La bande-annonce confirme en tout cas le retour de Yasmin Finney dans le rôle de Rose Noble. Aussi au casting, Jinkx Monsoon (décrite comme l’ennemie du Docteur « la plus puissante à ce jour » par le showrunner Russel T. Davies), Indira Varma, Jonathan Groff.

On ne sait pas encore quels ennemis iconiques seront de retour, le trailer ne montrant ni le Master (pourtant sauvé par une mystérieuse main dans l’épisode The Giggle), ni les Anges pleureurs, ni les Daleks, ni les Cybermens. On sait en revanche qu’une nouvelle menace très puissante s’annonce : The One Who Waits, c’est-à-dire « Celui ou Celle qui attend ». Même le Toymaker n’a pu venir à bout de ce protagoniste encore inconnu. Comme le personnage interprété par Jinkx Monsoon est décrit comme le plus puissant jamais affronté, cela pourrait très bien être elle, au centre de cet arc. Mais l’on en sait pas plus pour l’heure. À noter que le trailer nous montre que cette saison nous mènera aussi à la rencontre… des Beatles.

Millie Gibson est Ruby Sunday dans Doctor Who. // Source : BBC

Les origines de la nouvelle compagne de voyage, Ruby Sunday, restent également très floues et seront sûrement au cœur de cette saison 1. Dans The Church on Ruby Road, on apprend qu’elle est orpheline, déposée mystérieusement au pied d’une église puis adoptée. La personne qui la dépose est masquée par une cape. Certaines théories supposent qu’il s’agirait de Ruby qui se déposerait elle-même au pied de l’église — ainsi, ses parents et son origine seraient encore plus lointaines et mystérieuses, peut-être pas terrestres.

Tout cela va commencer à s’éclaircir en mai 2024, la série entamant alors sa 61e année d’existence.

