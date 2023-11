En 2024, la série culte reprendra à partir de la saison 1, et non la saison 14. Doctor Who connaît un nouveau « soft reboot », avec une troisième série, portée par Ncuti Gatwa.

Après les 60 ans de Doctor Who avec David Tennant, c’est Ncuti Gatwa qui prendra le relai. Mais ce ne sera pas la « saison 14 ». Alors que la série arrive sur Disney+ à l’international, le showrunner Russel T. Davis a annoncé dans SFX Magazine que la saison 14 sera en réalité… la saison 1.

Même si chaque nouveau Docteur — et changement de showrunner — modifie légèrement le ton, l’atmosphère et l’esthétique de la série, cela devrait être encore plus marqué pour cette nouvelle ère. L’arrivée de Ncuti Gatwa, mais aussi de Millie Gibson, signe un grand redémarrage pour la série historique de la BBC. Mais attention : ce n’est pas totalement un reboot, plutôt un « soft reboot » comme on en a déjà vu un par le passé.

Un deuxième reboot pour Doctor Who, avec l’arrivée sur Disney+

Dans la continuité, après 60 ans de diffusion, la prochaine saison avec Ncuti Gatwa est techniquement la saison 40. Elle est aussi la saison 14 de la série moderne initiée en 2005. Car Doctor Who connaît, avec cette annonce, son second « soft reboot » et sa troisième série. La continuité, tout du long, n’a jamais été brisée pour autant.

La série a commencé sa diffusion en 1963 sur la BBC, avec son tout premier Docteur (William Hartnell). Doctor Who connaît alors 26 saisons, et 7 Docteurs différents, jusqu’en 1989 où, après un essoufflement des audiences, la chaîne arrête la production. Mais la BBC présente alors l’arrêt comme une pause, bien décidée à la relancer plus tard. En 1996, un téléfilm est produit (avec Paul McGann) : on en est alors à la 8e incarnation du Docteur.

Mais il faut attendre 2005 pour la série « moderne » que l’on connaît aujourd’hui, relancée par Russell T. Davies (alors connu pour Queer as Folk). Même s’il s’agit d’une nouvelle série, qui démarre à la saison 1, ce n’est pas tout à fait un reboot : Christopher Eccleston interprète officiellement la 9e version du Docteur, dans la continuité de la série ancienne, dite « classique ».

L’héritage installé dans la deuxième partie du 20e siècle reste — on retrouve tout le lore, à savoir le Tardis, le tournevis sonique, les régénérations, certains antagonistes (comme les Daleks), et autres ingrédients structurels. Il arrive aussi que d’anciens compagnons qui reprennent leur rôle (comme Sarah Jane). C’est dans cette série de 2005 que se relaient les acteurs et actrices désormais bien connus, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker.

En 2024, Russell T. Davies est de retour à la production, et nul doute que le même procédé sera mis en place : a priori, Ncuti Gatwa sera bel et bien le 15e Docteur. Mais un soft reboot semble cohérent avec la nouvelle stratégie mise en place par la BBC et son accord avec le géant Disney+ à l’international. L’objectif n’est autre que de conquérir de nouveaux publics, plus jeunes, sans faire peser le poids de moult saisons à regarder pour suivre la série. C’est également cohérent avec une nouvelle ère, officialisée aussi : le Whoniverse.

Troisième ère : le « Whoniverse »

À partir de 2024, Doctor Who va prendre la forme du « Whoniverse ». Ce terme, là encore officialisé à l’occasion des 60 ans, signifie que l’univers s’étend, notamment avec de nouvelles séries — comme Tales of the TARDIS et, potentiellement, un spin-off sur UNIT.

