La saison 3 de Bridgerton est prévue pour 2024 sur Netflix et sera découpée en deux parties. La date de diffusion a été repoussée.

La Chronique des Bridgerton est l’une des séries les plus populaires de l’histoire de Netflix. Après seulement deux saisons écoulées, la troisième est très attendue. Elle l’est d’autant plus que cela fait une éternité que les fans n’ont pas eu de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent. Il y a certes eu La Reine Charlotte, en 2023, mais quand la saison 3 de la série principale est-elle prévue ?

C’est le compte Twitter de la série qui l’a révélé le 11 décembre, en changeant son logo et son header. Étrangement, d’ailleurs, quelques heures plus tard le nouveau header a été retiré à son tour, effaçant les dates. Une technique de teasing ? Il semble improbable de plaider une erreur sur ce compte-ci.

Voici le header qui a été temporairement mis en ligne :

Image mis en header du compte Twitter de Bridgerton, puis retirée, en moins de 24h. // Source : Compte Twitter officiel de Bridgerton

La saison 3 de Bridgerton en 2 parties et une date lointaine

Ce header (officiel, même si devenu inaccessible) nous apprend que la saison 3 de Bridgerton serait découpée en deux parties :

Partie 1 : 16 mai 2024

Partie 2 : 13 juin 2024

Il n’est pas impossible — mais c’est une hypothèse — que ce découpage en deux parties suppose pour la première fois une saison de 10 épisodes, au lieu de 8. À confirmer, cependant. Ces dates sont en tout cas lointaines, à fortiori car la fenêtre de sortie initialement évoquée était pour cette fin d’année — autour de décembre. Cela semblait d’autant plus imminent que le tournage et même la majeure partie de la post-production avaient pris fin… au printemps 2023, comme l’avait confirmé la productrice elle-même, Shonda Rhimes. Pourtant, même si l’information est passée assez inaperçue, un premier délai dans la diffusion était évoqué dès octobre dernier, par l’actrice Adjoa Andoh.

Pourquoi un tel délai ?

Comment expliquer un délai de diffusion alors même que la série est prête ? La raison est probablement la même que Dune 2 : les grèves des scénaristes et des acteurs, qui ont paralysé Hollywood et la production en streaming. Certains œuvres n’ont pas été touchées dans leur tournage et leur processus de production, mais repoussées malgré tout.

En effet, deux raisons se combinent :

Les acteurs et actrices en grève ne faisaient pas la promotion des séries et des films, ce qui réduisait grandement l’impact médiatique potentiel. Or, la date de fin de la grève restait imprévisible — elle s’est finalement terminée fin novembre dernier. Les œuvres très attendues ont été repoussées par sécurité — de Bridgerton en SVOD à Dune 2 au cinéma.

Comme des tournages ont été interrompus ou ralentis, c’est tout le calendrier qui a été chamboulé. Ainsi, un service de streaming comme Netflix devait réagencer les séries et les films au long-terme.

Certes, vous auriez sûrement aimé déguster la légèreté romantique de Bridgerton pendant les fêtes… Mais l’atmosphère colorée de la série sera tout aussi adaptée au printemps chatoyant du mois de mai.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !