Après le Canada, au tour des États-Unis et du Royaume-Uni de perdre le forfait Netflix Essentiel, qui était le moins cher sans publicités. Netflix tente de pousser son offre Standard avec publicités à la place, ou le forfait Standard plus cher.

Si vous détestez les pubs et que vous souhaitez payer moins de 10 euros par mois pour Netflix, dépêchez-vous de vous abonner à la formule Essentiel à 8,99 euros par mois, puisque sa disparition semble imminente.

Après avoir tué son offre historique la moins chère au Canada en juin 2023, Netflix vient de faire de même aux États-Unis et au Canada, pile à temps pour ses résultats financiers pour le second trimestre 2023 (le 19 juillet). Les chances de survie du forfait Netflix Essentiel en France sont de plus en plus faibles, puisque Netflix gagne plus d’argent avec le forfait Standard avec publicités.

Un forfait détesté, que l’on va quand même regretter

Apprécié pour son petit prix (8,99 euros par mois), le forfait Netflix Essentiel est décrié pour la qualité visuelle qu’il propose. Un écran à la fois, en 720p au maximum… Une qualité digne de la grande époque du DVD, quand les concurrents offrent la 4K dans toutes leurs offres. Netflix Essentiel est délaissé depuis plusieurs années par son créateur, qui semble déterminé à pousser ses offres les plus chères.

L’arrivée de la version avec publicités de Netflix semble avoir précipiter le destin de Netflix Essentiel, moins rentable pour lui. L’offre Standard avec pubs, qui propose deux écrans en 1080p, coûte moins cher pour le client (5,99 euros par mois) mais rapporte plus à Netflix grâce aux réclames au milieu des programmes. Netflix a toutes les raisons du monde de vouloir tuer son offre Essentiel, pour pousser vers ses autres offres, comme Stantard à 13,49 euros par mois.

Les nouvelles formules aux États-Unis, sans l’offre Essentiel sans publicités. // Source : Netflix

Bientôt la fin de Netflix Essentiel en France ?

Aux yeux de Netflix, les États-Unis sont le marché principal. La suppression de l’offre Essentiel là-bas veut dire qu’il ne s’agit plus du tout d’un test, Netflix semble se préparer à une refonte de sa grille, qui devrait prochainement être étendue mondialement. L’entreprise a néanmoins pris l’habitude de faire varier ses offres localement, ce qui pourrait l’inciter à ne pas faire immédiatement la même chose en France.

Certains indices laissent néanmoins penser que Netflix Essentiel ne tiendra pas longtemps en France. Le 12 juillet 2023, l’opérateur Free a annoncé intégrer l’offre Standard avec pubs dans son offre Freebox Delta, après avoir historiquement proposé seulement l’offre Essentiel. Le timing laisse supposer que Free se prépare au retrait du forfait Essentiel, pour ne pas avoir rien à proposer.

