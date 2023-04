Netflix a revu sa formule avec des publicités : elle proposera bientôt la qualité 1080p et pourra supporter deux écrans en même temps. Sans surcoût. Seul le forfait Essentiel reste condamné au 720p.

Au mois de novembre 2022, Netflix ajoutait une nouvelle formule à son offre, basée sur l’intégration de publicités. Pour la multinationale, l’objectif est double : maximiser ses revenus (grâce aux publicités) et proposer un prix encore plus bas (5,99 €, contre 8,99 € pour l’option basique appelée Essentiel). Cet abonnement attractif, baptisé « Essentiel avec pub », va connaître une évolution, a fait savoir Netflix dans ses résultats financiers publiés le 18 avril.

Concrètement, la formule « Essentiel avec pub » va passer à la qualité 1080p (contre 720p aujourd’hui) et ajouter un deuxième écran. Le but est donc de proposer les mêmes prestations que l’option « Standard » à 13,49 € par mois. Les douze marchés sont concernés par cette amélioration attendue pour ce mois-ci (le Canada et l’Espagne peuvent en profiter dès maintenant). Le prix de 5,99 € restera inchangé.

Netflix condamne sa formule Essentiel

En faisant ce choix d’améliorer grandement l’abonnement « Essentiel avec pub » sans modifier le tarif, Netflix condamne volontairement l’option « Essentiel ». Cette dernière offre beaucoup moins (720p contre 1080p, 1 écran contre 2), malgré une facture supérieure (8,99 € contre 5,99 €). La formule « Essentiel avec pub » se compare désormais à l’offre « Standard », avec l’interrogation suivante : êtes-vous prêts à payer moins cher moyennant la diffusion de quelques publicités pendant vos séances de binge-watching (4-5 minutes par heure) ? L’économie réalisée est quand même de 7,5 € par mois.

Mise à jour des offres de Netflix (avril 2023) :

Essentiel avec pub Essentiel Standard Premium Prix 5,99 € 8,99 € 13,49 € 17,99 € Qualité 1080p 720p 1080p 4K+HDR Écrans 2 1 2 4

Netflix se dit pour l’instant très satisfait des premiers mois de l’abonnement « Essentiel avec pub », qui génère en moyenne plus de revenus que celui « Standard » (par abonné, aux États-Unis). Pour l’entreprise, il y a un désir logique de le rendre meilleur, pour pousser les gens à y souscrire. « Nous pensons que ces améliorations vont rendre cette offre encore plus attractive auprès d’un public plus large et renforcer notre engagement envers les abonnés actuels et futurs », indique-t-elle dans son communiqué au Q1 2023.

