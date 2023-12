Dans la première bande-annonce de GTA 6, une fille en bikini apparaît pendant quelques secondes. Il s’agit d’un des moments les plus visionnés et l’une des raisons est liée à l’identité possible du personnage.

YouTube possède une fonctionnalité automatique qui permet de voir quels sont les moments les plus visionnés d’une vidéo. Dans le cas de la première bande-annonce de GTA 6, qui compile près de 140 millions de vues en moins d’une semaine (record de la chaîne de Rockstar Games), une scène en particulier captiverait l’audience : vers la moitié du trailer, une fille en bikini apparaît de dos avant de se retourner pour nous faire admirer son corps parfait.

Nul doute que certains ont visionné ce passage en boucle dans le but de fantasmer sur cette femme virtuelle dénudée. Mais une autre raison, plus louable, existe : et si ce personnage était en réalité Lucia, l’héroïne de GTA 6 ? Cette théorie est partagée par plusieurs internautes. « C’est vraiment Lucia », assène MJ dans un tweet publié le 10 décembre. « Lucia ou non ? », s’interroge pour sa part la compositrice Samantha J. Foster.

La fille en bikini Lucia

La fille en bikini est-elle l’héroïne de GTA 6 ?

Pendant que certains préfèrent ironiser sur la véritable raison du succès de la séquence (« C’est pour le comportement physique des cheveux »), d’autres s’échangent les arguments sur la possible identité de « la fille en bikini ». Il est vrai que la ressemblance avec Lucia, première héroïne de la saga, se défend sur certains points. Les deux protagonistes ont des origines latines. Elles possèdent aussi des traits physiques en commun, comme le nez, la forme du menton, le dessin des sourcils ou la morphologie (ventre plat, hanches larges).

La morphologie est similaire (ventre plat, hanches larges) // Source : Capture YouTube

« Lucia a deux grains de beauté très visibles sur le menton et n’a pas les yeux bleus. Mais son visage rappelle un peu le sien », indique Yori, qui est dans la team « Non, ce n’est pas Lucia » (si on regarde bien, « la fille en bikini » a les yeux bleus). Sur Reddit, ChodiFoster va jusqu’à comparer la taille de la poitrine, persuadé que celle de Lucia serait plus petite. Des arguments contestés par Joe : « Tout est fait pour qu’on doute. Dans un jeu vidéo Bonnie and Clyde se déroulant dans une époque moderne, il est important de changer d’apparence pour contrer les caméras et les policiers. C’est un simple rappel. » Il souligne un point important : si Lucia est en cavale dans des décors inspirés de la Floride, il faudra qu’elle soit en mesure d’incarner diverses identités.

Lucia, ou pas Lucia ? Le débat durera probablement encore longtemps. Il ne faut pas oublier que Rockstar Games est un studio qui adore s’amuser avec les joueuses et les joueurs, en partageant de vrais-faux indices susceptibles d’alimenter les controverses, qui seront sûrement encore nombreuses d’ici le lancement prévu pour 2025 — sans version PC pour le moment.

