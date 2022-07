Selon les informations du journaliste Jason Schreier, toujours très bien informé, GTA VI sera notamment articulé autour d’une héroïne. Une première dans la série.

Quand GTA VI a été officialisé par surprise (non), nous avions écrit un papier sur les quatre nouveautés qu’on aimerait voir. Parmi elles, il y avait l’opportunité d’incarner, pour la première fois dans l’histoire de la saga, une héroïne. Visiblement, nous avons été entendus. Selon les informations de Bloomberg, publiées le 27 juillet, GTA VI offrira l’opportunité d’incarner un personnage féminin.

L’héroïne en question sera « latine », et fera partie d’un duo inspiré de Bonnie et Clyde (un couple de criminels spécialisés dans l’attaque de banques). Par conséquent, il y aura aussi un homme dans GTA VI, et il reste à savoir comment sera découpée l’histoire. Pourra-t-on incarner les deux ? Un seul des deux, au choix (au début de l’aventure) ? Y aura-t-il des sections imposées ?

Quoi, une femme dans GTA VI ?

Cette décision d’intégrer, pour la première fois, une héroïne dans un GTA correspond à un changement de paradigme au sein du studio Rockstar Games. Les développeurs souhaitent être un peu plus inclusifs, ce qui signifie qu’ils iront beaucoup moins loin dans les blagues de mauvais goûts sur les minorités. Il est vrai que les femmes n’étaient pas toujours dépeintes d’une manière très positive dans les précédents GTA (trop de sexisme), tandis qu’il y a carrément eu des contenus transphobes dans GTA V (ils ont été retirés).

D’une manière générale, il faudra s’attendre à un ton beaucoup moins satyrique, ce qui pourrait déplaire aux puristes. « GTA VI sera très différent de ses prédécesseurs », souligne Bloomberg. Une évolution qui correspond à une culture moins masculiniste — et toxique — chez Rockstar Games. Bref, GTA VI pourrait être l’épisode de la maturité, avec beaucoup moins de place laissée aux polémiques et aux scandales. Tant mieux, pour ce gros projet qui n’est pas attendu avant 2024 — au plus tôt. En espérant que les promesses soient tenues…

GTA VI de retour à Vice City ?

Parmi les autres détails obtenus par Bloomberg, on peut découvrir que l’échelle du jeu a été considérablement réduite par rapport aux plans initiaux. À l’origine, Rockstar Games rêvait d’un GTA capable de nous faire voyager dans toute l’Amérique. Aujourd’hui, GTA VI se contenterait d’une seule ville fictive, inspirée de Miami. Néanmoins, l’ambition serait d’en faire un jeu-service qui recevra des missions et d’autres villes grâce à des mises à jour régulières.