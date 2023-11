Le patron de Marvel Studios confirme que son projet de film Star Wars ne se fera pas. L’intéressé a d’autres préoccupations et elles concernent l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU).

S’il fallait une confirmation que le long-métrage de Star Wars confié à Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, ne se fera pas, ce serait sans doute celle-ci. En marge de la promotion de The Marvels, au cinéma depuis le 8 novembre 2023, l’intéressé a eu droit à une question autour de Star Wars — puisque cette licence, comme Marvel, appartient à la même grande famille qu’est Disney.

Approché par Entertainment Tonight, Kevin Feige a surtout parlé du nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais, à la toute fin de l’interview, la journaliste a fait pas de côté pour avoir des nouvelles sur le projet de film qu’il était question de lui donner. Après tout, la genèse de toute cette histoire remonte à l’automne 2019. Cela commençait à dater.

Kevin Feige a simplement confirmé que son film Star Wars n’est plus d’actualité, en lâchant un laconique « non ». Il n’en dira pas davantage. Il ne l’aurait pas réalisé — cinéaste n’est pas son métier –, mais il en aurait été le producteur. Rôle qui occupe pour le MCU depuis le début. On ignore les raisons pour lesquelles ce chantier a été arrêté.

Star Wars a d’autres priorités et le MCU ne va pas bien

Deux clés de compréhension peuvent éclairer, au moins en partie, ce coup d’arrêt.

La première, c’est que Lucasfilm, qui pilote Star Wars pour Disney, se concentre surtout sur les séries télévisées, pour alimenter le service de streaming Disney+. Du côté des films, la priorité a changé. Trois nouveaux longs-métrages ont été mis sur les rails et dévoilés au printemps 2023. Kevin Feige n’est manifestement impliqué dans aucun.

La seconde, c’est que Kevin Feige a fort à faire avec le MCU, qui bat franchement de l’aile depuis la fin de la saga de l’infini, avec Thanos en grand méchant. La phase 4, démarrée en 2021 et qui ouvre la saga du multivers, a reçu un accueil contrasté. La phase 5, qui a suivi en 2023, est également jugée inégale, où le très bon côtoie le très mauvais.

Le nouveau méchant, Kang, dans Quantumania. // Source : Marvel

La dernière production en date, The Marvels, risque potentiellement de faire un bide au cinéma — même si les recours critiques sont moins unanimement négatifs que ce que l’on aurait pu imaginer. Parmi les autres films rejetés par une large partie du public figurent en particulier Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Thor: Love and Thunder.

Plus grave encore, c’est peut-être toute la saga du multivers, et peut-être même du MCU lui-même, qui se trouve aujourd’hui en difficulté. Au-delà d’une lassitude du public pour les films de super-héros, le nouvel arc proposé par Marvel Studios peine à convaincre le public. La faute, peut-être, au grand méchant, Kang, qui ne ferait pas tout à fait le job.

Il y a aujourd’hui des hypothèses selon lesquelles Kang pourrait même faire l’objet d’un remplacement lors de la saga du multivers — un autre antagoniste pourrait alors émerger, et cela pourrait être Docteur Fatalis (Doctor Doom). Ces rumeurs ne sont évidemment pas certaines à ce stade. Toujours est-il que Kevin Feige a d’autres préoccupations que de s’occuper de Star Wars.

