Malgré un agenda très pris par le développement l'Univers Cinématique Marvel, Kevin Feige va pouvoir s'accorder une parenthèse en s'occupant d'un projet de film sur Star Wars.

À la tête de Marvel Studios depuis 2007, Kevin Feige va bientôt avoir la possibilité de changer un peu d’air. Dans son édition du 25 septembre, The Hollywood Reporter signale que celui à qui l’on doit l’Univers Cinématique Marvel (le fameux MCU) sera prochainement aux commandes d’un projet lié à… Star Wars. C’est Alan F. Horn, le co-président de Walt Disney Studios, qui a confirmé l’information.

« Avec la fin de la saga Skywalker, Kathleen Kennedy [la présidente de Lucasfilm, la société de production qui gère Star Wars, ndlr] se lance dans une nouvelle ère dans le récit sur Star Wars, et sachant que Kevin Feige est un fan inconditionnel, il était logique pour ces deux producteurs extraordinaires de travailler ensemble sur un film Star Wars », observe l’intéressé.

Vingt ans de films de superhéros

S’il n’est pas question pour Kevin Feige de délaisser les superhéros dont il s’occupe depuis 2000 — année où il est entré chez Marvel Studios –, cette opportunité constituera une petite parenthèse bienvenue : en effet, l’Américain de 46 ans ne s’est jamais occupé d’autre chose que de développer sur grand et petit écran les stars des comics américains, avec en particulier plus de vingt films interconnectés.

Il n’est pas précisé si le projet de Kevin Feige aura une quelconque attache avec les deux autres projets déjà en chantier, à savoir une trilogie portée par Rian Johnson, celui à qui l’on doit l’Épisode VIII : Les Derniers Jedi, et une série de films sous la supervision de David Benioff et D.B. Weiss, les deux hommes qui ont adapté pour la télévision la série de romans à succès du Trône de Fer, Game of Thrones.

Dans la mesure où le compte-rendu de The Hollywood Reporter semble ne faire état que d’un seul film, il est plausible de penser qu’il pourrait s’agir d’un futur film dérivé sur Star Wars, à la manière de Rogue One et de Solo. Il était question un temps de dédier un long-métrage à Boba Fett, avant que l’idée ne soit remisée au placard. Obi-Wan Kenobi a aussi été cité, mais il s’agira finalement d’une série TV.