Nintendo a décidé d’opter pour la politique de l’autruche. Alors que les rumeurs sur la Switch 2 gagnent en crédibilité, et émanent parfois de sources très fiables, la firme nippone tient à tout réfuter. Après la publication du dernier bilan financier, Shuntaro Furukawa, le président, a déclaré via Mainichi le 7 novembre que « les rumeurs circulent sur Internet comme si elles étaient des informations publiques, mais elles sont fausses. »

L’intéressé n’a pas manqué d’évoquer le récent brevet montrant une console avec deux écrans — comme la Nintendo DS. « On l’a publié en sachant que le document serait à la vue de tous. Mais cela ne veut pas dire que le brevet deviendra un produit », tient-il à rappeler. On peut le suivre sur ce point. En revanche, l’entendre rejeter toutes les indiscrétions liées à la Switch 2 relève de la mauvaise foi — certaines sont issues de documents judiciaires incontestables.

Pour Nintendo, toutes les rumeurs sur la Switch 2 sont fausses

Cet été, Nintendo aurait montré la Switch 2 à des développeurs triés sur le volet, à l’occasion de la gamescom. Le but était de mettre en avant les capacités techniques de la console — une information corroborée par des médias spécialisés. Shuntaro Furukawa prétend que c’est faux. Même chose concernant des discussions avec Activision, révélées dans l’affaire qui oppose Microsoft à la FTC au sujet du rachat d’Activision Blizzard.

Bref, Nintendo s’efforce de colmater des fuites qui n’en sont plus vraiment. Elles ressemblent plutôt à des torrents. On rappelle que le même Shuntaro Furukawa avait annoncé que la multinationale ne présentera aucune nouvelle console durant l’exercice fiscal en cours. Les plans de la firme sont parfois difficiles à sonder : pendant des mois, on a cru à une Switch Pro, qui est finalement devenue la Switch OLED (qui n’a observé aucun gain de puissance).

Pourquoi Nintendo chercherait-il autant à nier l’évidence ? Car la Switch première du nom continue de se vendre comme des petits pains (6,84 millions durant le dernier trimestre) et revêt encore un intérêt commercial certain. L’entreprise espère atteindre les 15 millions de ventes sur l’année fiscale en cours (1er avril 2023 – 31 mars 2024). C’est un volume important pour une console qui fêtera bientôt ses sept ans.

Mais un objectif qui serait plus difficilement atteignable si les gens commencent à savoir qu’une Switch 2 est en préparation. Ils pourraient alors être tentés de retarder leur achat pour une console plus performante. Une situation dans laquelle la firme japonaise ne tient manifestement pas à se retrouver. Et ce qui l’amène à tenir cette ligne de conduite envers et contre tout.

