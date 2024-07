Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo tient à éviter la pénurie pour le lancement de la console qui succèdera à la Switch. Le volume de production de la Switch 2 risque d’être assez élevé pour éviter la spéculation.

À chaque sortie d’une nouvelle console prisée, c’est la même histoire : les stocks sont trop faibles pour répondre à la demande et les spéculateurs se font alors une joie de vendre la nouveauté hors de prix sur les marchés secondaires. La Nintendo Switch n’a pas dérogé à la règle, aussi bien à sa sortie en mars 2017 que lors des périodes de pénuries liées à la pandémie de coronavirus. Autre exemple ? La PS5, qui a connu une très longue période d’indisponibilité.

C’est visiblement un problème que Nintendo tient à éviter à tout prix, à en croire cet article d’IGN publié le 1er juillet 2024. À l’occasion d’une session Q&A dédiée aux investisseurs, le président Shuntaro Furukawa a annoncé que la situation sera différente pour la Switch 2. La console qui succèdera à la Switch a été confirmée il y a quelques semaines, même si on ne sait toujours pas à quoi elle ressemblera (peut-être ne s’appellera-t-elle pas la Switch 2, d’ailleurs). Elle sera présentée avant le 31 mars 2025 et est attendue pour l’année prochaine.

Nintendo Switch 2.

Le plan de Nintendo pour éviter d’enrichir les spéculateurs à la sortie de la Switch 2

« En ce qui concerne la mesure pour éviter la revente, nous pensons que la chose la plus importante est de produire un nombre suffisant de consoles pour répondre à la demande, et cette idée n’a pas changé depuis l’année dernière », confie Shuntaro Furukawa. Cela semble assez évident quand on lit ces propos. Pourtant, cela suppose quand même d’avoir assemblé suffisamment de Switch 2 pour les commercialiser dans les meilleures conditions. Ce qui peut vouloir dire d’assumer un retard, le temps que les usines atteignent le volume désiré.

Nintendo réfléchit aussi à d’autres moyens, légaux cette fois, pour lutter contre le scalping, une pratique qui consiste à profiter de la rareté d’un objet pour le vendre beaucoup plus cher aux plus impatients. C’est une méthode de manipulation de marché, puisque les scalpers n’hésitent pas à vider les stocks normalement destinés à des personnes qui veulent simplement acheter leur console (et qui pourraient donc payer plus cher en se tournant vers un scalper).

Shuntaro Furukawa estime en tout cas que la pénurie de composants est derrière Nintendo. Il explique à ce sujet : « Même si nous n’avons pas été capables de produire suffisamment de Switch l’année dernière et l’année d’avant, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, cette situation est désormais résolue. Aujourd’hui, nous pensons qu’elle n’aura aucun impact sur la production du futur modèle. » En somme, Nintendo devrait produire beaucoup de Switch 2 pour répondre à une demande qui devrait être massive. On rappelle ainsi que la Switch s’est vendue à plus de 140 millions d’exemplaires.

