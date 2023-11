Selon Bloomberg, média réputé et fiable, Rockstar Games officialiserait GTA VI cette semaine. En revanche, il faudrait attendre décembre pour voir une première bande-annonce.

Cette fois, c’est la bonne ? Ces dernières semaines, les indiscrétions se sont multipliées concernant GTA VI, qui aurait pu être annoncé à peu près tous les jours à en croire les uns et les autres. Nous sommes en novembre, et toujours rien du côté de Rockstar Games. Néanmoins, Bloomberg croit savoir que c’est imminent.

Le média, considéré comme fiable, indique dans un article publié le 8 novembre que Rockstar Games, en pleine opération teasing, prévoirait d’officialiser GTA VI pas plus tard que cette semaine. Take-Two Interactive, la maison mère, communiquera sur son dernier bilan financier ce mercredi 8 novembre. Elle réservera peut-être une simple phrase à la suite de GTA V, l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.

Pour le trailer de GTA VI, il faudra attendre

Si GTA VI serait enfin officialisé ces jours prochains, il faudrait patienter jusqu’au mois de décembre pour voir une première bande-annonce. Rockstar Games attendrait effectivement son 25e anniversaire pour enflammer sa chaîne YouTube et en mettre plein la vue aux fans. Ce serait sans doute la meilleure façon de terminer l’année 2023 et de créer un engouement immense pour GTA VI, qui pourrait sortir avant le 31 mars 2025.

Bref, il ne faudra pas s’attendre à d’immenses révélations cette semaine, plutôt à une confirmation avec un logo (le strict minimum) et, éventuellement, un compte à rebours qui nous fera patienter jusqu’au trailer. Au moins ces quelques détails feront taire tous les insiders improvisés qui prétendent que GTA VI sera annoncé tel ou tel jour.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur GTA VI, sinon qu’il devrait se dérouler dans une ville fictive inspirée de Miami et pourrait articuler son histoire autour de deux personnages (dont une femme, pour un couple à la Bonnie et Clyde). On rappelle qu’il a fait l’objet d’une immense fuite quelques mois après que Rockstar Games a annoncé travailler sur un nouvel opus. Ce leak sans précédent a dû avoir un impact négatif sur la communication du studio.

