Certaines images de GTA Online récemment partagées par Rockstar Games montrent le chiffre « VI » de manière plus ou moins explicite. Du teasing pour GTA 6 ?

C’est une période anniversaire pour Rockstar Games. Le 17 septembre dernier, le studio fêtait les dix ans de GTA V. Cette célébration a été suivie, le 1er octobre, par les dix ans de GTA Online (le mode multijoueur a été lancé quelques semaines plus tard). À cette occasion, plusieurs images officielles ont été partagées ces derniers jours, et des observateurs ont remarqué un phénomène étrange : sur deux artworks, le chiffre « VI » (6) apparaît de manière plus ou moins explicite.

Par conséquent, nombreux sont ceux à penser que Rockstar Games est tout simplement en train de faire du teasing pour GTA VI, officialisé depuis février 2022 et victime d’une très grosse fuite quelques mois plus tard. Une bande-annonce pourrait être dévoilée n’importe quand. Le tout premier trailer de GTA V avait été diffusé le 2 novembre 2011 et reste, à ce jour, la vidéo la plus visionnée de la chaîne officielle de Rockstar Games.

Les gens voient GTA VI partout

Sur cette image montrant deux personnages devant une Lune et des grandes lettres façon Hollywood, on peut voir le chiffre « VI » de manière très voyante sur la gauche. Au passage, il y a une femme et un homme et on devrait justement incarner un couple dans GTA VI.

Teasing GTA VI // Source : Rockstar Games

Sur cette deuxième image, il faut ouvrir un peu plus les yeux et reconstituer soi-même le symbole « VI ». Ainsi, la manière dont l’homme tient sa bouteille et montre son pouce en l’air forme un « V », tandis que la femme complète avec le « I ». C’est un peu capillotracté, mais cela suffit à alimenter des théories. Là encore, il y a une femme et un homme sur l’image.

Teasing GTA VI // Source : Rockstar Games

Certains vont même jusqu’à voir des « VI » partout désormais, comme on peut le constater dans ce thread de Rockstar Mag’ lancé le 2 octobre sur Twitter. D’autres ont carrément analysé la forme de la Lune pour deviner une date, découvre-t-on dans ce sujet sur Reddit. D’après les meilleurs théoriciens, GTA VI serait dévoilée ce mardi 3 octobre. « Tous les jeux GTA et Red Dead Redemption ont été annoncés un mardi, plus spécifiquement en octobre », ajoute l’auteur de cette hypothèse. Oui, cela peut aller très loin.

Est-ce vraiment du teasing de la part de Rockstar Games ? Ou est-ce que le studio est simplement en train de s’amuser avec un immense troll dont il a le secret ? Tout est possible, sachant que GTA est une saga suffisamment puissante pour que l’entreprise puisse tout se permettre en termes de communication. Ainsi, elle n’a pas besoin de se greffer à un autre événement (exemple : une conférence PlayStation) pour présenter GTA VI et peut aller plus loin dans la créativité.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la date de diffusion d’un premier trailer est incertaine : ça peut être aujourd’hui, demain, la semaine prochaine ou… en 2024. L’agenda de GTA VI, amené à tout écraser sur son passage, médiatiquement comme économiquement, est difficile à prévoir, d’autant que la fuite a fait de gros dégâts. Tout juste sait-on qu’on s’en rapproche de plus en plus, maintenant que GTA V et GTA Online ont passé le cap des dix ans.

