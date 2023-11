Si aucun film Star Wars ne sortira en 2024, les aficionados pourront se rabattre sur plusieurs séries et quelques jeux vidéo.

Pour Star Wars, l’année 2023 est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu’une seule série télévisée à diffuser : Skeleton Crew. Sauf coup de théâtre, elle est censée arriver sur Disney+ aux alentours du mois de décembre. Cependant, aucun trailer n’a été diffusé sur le net pour l’instant. Depuis, des rumeurs laissent entendre que sa programmation surviendra en 2024.

Quels films Star Wars en 2024 ?

À cette question simple, la réponse se donne facilement : aucun. Il n’y a aucun long-métrage Star Wars prévu en 2024. Lucasfilm a plusieurs projets en chantier, mais ils ne se trouvent pas à un stade assez avancé pour être projetés dans les salles obscures. La société de production couve une dizaine de films, mais il faudra attendre la seconde moitié de la décennie pour les voir.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quelles séries Star Wars en 2024 ?

Du côté des séries, en revanche, Lucasfilm aura de quoi alimenter la plateforme de streaming de sa maison mère tout au long de l’année. Outre Skeleton Crew, dont la diffusion pourrait éventuellement glisser sur 2024, on recense aujourd’hui au moins deux séries dont la sortie l’an prochain est certaine. Deux autres ont également de grandes chances d’arriver en 2024.

The Acolyte

The Acolyte est un chapeauté par la cinéaste américaine Leslye Headland. Selon la présentation faite par Lucasfilm, il s’agit d’un thriller se déroulant un siècle avant les évènements dépeints dans La Menace Fantôme, pendant la Haute République. On nous promet une enquête aux côtés d’un duo — un maître et son padawan — qui va l’amener à découvrir un sombre et sinistre secret.

The Bad Batch, saison 3

Ce sera la troisième et ultime saison de The Bad batch. Cette série animée met en scène une petite équipe de soldats clones dont la génétique est déviante. D’où le surnom de « mauvaise fournée », puisque les soldats clones ont été produits à la chaîne, à un rythme industriel. Seize épisodes sont attendus pour cette saison — comme les deux premières.

Andor, saison 2

L’excellente série Andor doit revenir à l’été 2024 et faire la jonction avec Rogue One, le premier film dérivé de Star Wars. Sans surprise, on va suivre la suite de l’évolution de Cassian Andor en tant que rebelle. Finalement, son challenge sera d’être égale à elle-même : une formidable série de science-fiction, ainsi qu’une magnifique œuvre Star Wars.

La première saison d’Andor a été d’une très grande maîtrise scénaristique et de mise en scène. // Source : Lucasfilm

The Mandalorian saison 4

C’est la série live action la plus développée chez Lucasfilm, à ce jour. On sait qu’une quatrième saison pour The Mandalorian est en chantier. La date de diffusion est plus incertaine, par contre : cela pourrait être 2024, ou 2025. Elle devrait comporter huit épisodes. Reste une interrogation : est-ce qu’il s’agira de la dernière saison de The Mandalorian avant de passer sur grand écran ?

Quels jeux vidéo Star Wars en 2024 ?

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws promet d’être un monde ouvert, où les joueurs et les joueuses évolueront temporellement entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Les premiers visuels proposés par Ubisoft ont été appréciés et, d’après le studio, ce sera un RPG en monde ouvert avec une durée de vie raisonnable. Car on les connaît, ces jeux à la durée de vie immense, mais qu’on ne finit jamais.

L’héroïne de Star Wars Outlaws. // Source : Capture d’écran

Star Wars: Knights of the Old Republic

À dire vrai, on a mis ce titre en 2024, mais le projet de remake de Knights of the Old Republic (KOTOR) annoncé par Sony en 2021 paraît se trouver dans une impasse. On parlait à l’origine d’un lancement en 2022. Depuis, l’éditeur s’est montré discret sur ses intentions. On se demande même si le chantier n’a pas été abandonné en cours de route, tout simplement.

Star Wars: Eclipse

Star Wars Eclipse est le nouveau projet de Quantic Dream. Il a été annoncé à la fin 2021 avec un trailer alléchant. Dans ce jeu vidéo, qui doit mêler forte narration et séquences d’action/aventure, se trouve à l’époque de la Haute République, bien avant la prélogie. Les informations à son sujet sont encore parcellaires. La date de sortie n’est pas non plus arrêtée avec certitude.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !