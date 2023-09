Annoncé par Sony en 2021, le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) a disparu des radars. Pire, les preuves de son existence commencent à être effacées.

En 2021, à l’occasion d’un PlayStation Showcase, Sony surprenait tout le monde en diffusant une bande-annonce pour un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (dit KOTOR) pour la PS5.

Ce RPG culte, développé à l’origine par BioWare et encensé par la critique (94/100 sur Metacritic), est fortement apprécié par les fans de la saga. À l’époque, les premières images avaient créé un engouement instantané. Près de deux ans plus tard, il vaudrait mieux tempérer les attentes, voire tourner la page, car les dernières nouvelles à son sujet ne sont pas très rassurantes.

Comme le note Kotaku dans un article publié le 28 septembre, Sony a effacé toutes traces de l’existence du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. Le trailer n’est plus sur la chaîne YouTube de PlayStation et les tweets à son sujet ont été effacés du compte de la marque. Dans un fil sur X (ex-Twitter), l’internaute Crusader3456 indique qu’il existe encore un tweet où le jeu est mentionné, mais il l’est parmi tant d’autres. En utilisant les archives, on peut retrouver le communiqué initial datant du 9 septembre 2021, avec la vidéo.

Voilà ce qu’affiche le site du studio Aspyr Media concernant le remake de KOTOR. // Source : Capture d’écran

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est-il annulé ?

En l’absence de communication claire depuis 2021 et au regard de la tendance actuelle, il est difficile de ne pas croire à l’annulation de ce projet d’envergure. Dans le meilleur des cas, on assiste simplement au retrait de Sony en tant que soutien du jeu édité par Embracer Group — conglomérat qui vit des moments compliqués d’un point de vue financier et est en pleine restructuration après une série de rachats ambitieux.

Cette hypothèse est corroborée par de précédentes indiscrétions signées Bloomberg. En juillet 2022, le média mettait en lumière de gros soucis dans la production au sein du studio Aspyr Media, y compris des licenciements de postes clés dans la direction artistique et dans le design général. À l’époque, on parlait d’un développement mis sur pause, d’un calendrier incertain et de soucis économiques. Le remake Star Wars: Knights of the Old Republic visait un lancement en 2022, on serait plutôt à 2025. Et ce n’est même pas garanti.

Quelques semaines plus tôt, Saber Interactive annonçait rejoindre Aspyr Media pour travailler sur le projet. « Nous sommes confiants sur le fait que le jeu sera fantastique, mais c’est un projet massif et un projet massif a besoin d’efforts et de temps. Encore plus quand il s’agit de partir d’un très vieux jeu puisqu’on doit le refaire de zéro », indiquait, confiant, Matthew Karch, ex-CEO de Saber Interactive. Il promettait même des informations bientôt, informations qui n’ont jamais été partagées à date.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est toujours visible sur le site officiel d’Aspyr Media, mais il est cantonné à un simple encart qui ne renvoie sur rien. Tant qu’il n’a pas été officiellement annulé, on pourra toujours y croire. Mais il ne faudra pas être surpris d’apprendre qu’il ne sortira jamais.