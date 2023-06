Ubisoft a dévoilé les premières images de gameplay de Star Wars Outlaws, adaptation signée Massive Entertainment qui s’annonce déjà incontournable pour les fans.

Il va vraiment falloir surveiller Star Wars Outlaws. Officialisée pendant la conférence Xbox, cette adaptation du célèbre univers a eu droit à une première vidéo de gameplay durant le show Ubisoft Forward diffusé le 12 juin. Et c’est peu dire que les fans risquent d’apprécier la vision de Massive Entertainment, qui ambitionne de lancer le premier jeu vidéo Star Wars en monde ouvert (sous le label Lucasfilm Games).

Situé en Suède, le studio Massive Entertainment s’est fait connaître grâce à la licence The Division, dont le deuxième épisode est un excellent jeu de tir en vue à la troisième personne. Il est aussi à l’origine du moteur graphique Snowdrop, qui est plutôt très performant pour mettre en valeur l’action avec beaucoup de détails. Bref, Star Wars Outlaws est entre d’excellentes mains, et la vidéo de présentation le confirme. On espère qu’il sortira comme prévu en 2024, sur PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Les 5 choses à retenir du gameplay de Star Wars Outlaws

On ne jouera pas un Jedi

Massive Entertainment aurait pu tomber dans le piège de la redite, en nous faisant incarner un chevalier Jedi. C’est un peu la solution de facilité, puisque c’est un bon moyen de capter l’attention des aficionados. Mais Star Wars Outlaws a choisi une autre voie. Dans le jeu, on suivra les aventures d’une héroïne : Kay Vess. Il s’agit d’une hors-la-loi qui rêve d’être libre et se bat tous les jours pour sa survie. Pour ne plus être constamment en fuite, elle va devoir fomenter le coup de siècle, tout en échappant à l’Empire et aux chasseurs de primes. Du peu que l’on a vu, elle a l’air d’avoir un caractère bien trempé, en plus d’en imposer en termes de charisme.

Il y aura une créature mignonne, mais pas que mignonne

Une œuvre Star Wars ne serait rien sans sa créature mignonne ou son droïde qui fait bip boup. Dans Star Wars Outlaws, Kay Vess sera accompagnée de Nix, une bestiole qui fera vendre des peluches à coup sûr. Au-delà du merchandising et du gros coup marketing (comme Bébé Yoda), Nix aura un vrai rôle : on pourra l’envoyer activer des interrupteurs ou ramasser des ressources précieuses.

Il est là le monstre mignon. // Source : Capture d’écran

Beau, détaillé et authentique

Visuellement, le jeu vidéo de Massive Entertainnment s’annonce époustouflant. Le moteur Snowdrop est taillé pour donner vie à des environnements bien garnis (c’était le cas pour les villes américaines de The Division et The Division 2). Surtout, il y a un gros travail sur l’authenticité. Comme Star Wars Outlaws se déroule entre les films 5 et 6, on va facilement reconnaître des vaisseaux, des robots, des races extraterrestres ou encore des architectures vus au cinéma. On notera aussi le gros travail sur les animations, appréciables avec les mimiques de Kay Vess (quand elle se secoue le poing après avoir frappé un ennemi).

Un gameplay efficace et varié

Le gameplay de Star Wars Outlaws est bien entendu très difficile à juger. Mais il y a une tendance qui se profile : l’efficacité traverse les différentes séquences montrées ; On a vu de l’infiltration, de phases de tir avec des blasters (les sensations semblent au rendez-vous) et des couvertures (héritage de The Division), un peu de plateforme, des courses-poursuites… L’expérience coche de nombreuses cases et il reste à voir comment s’emboîte la narration.

Un peu de speeder pour la forme // Source : Capture d’écran

Du pilotage de vaisseau sans temps de chargement !

On sera amené à voyager à travers la galaxie dans Star Wars Outlaws, donc à visiter différentes planètes. Là encore, Massive Entertainment risque de se mettre les fans dans la poche : on pourra piloter des vaisseaux et, mieux, on pourra le faire depuis le décollage de la planète vers l’espace, où l’on pourra combattre des chasseurs ennemis puis activer l’hyperdrive pour voguer vers d’autres horizons. En matière d’expérience totale, on y est.

