Attendue au départ en 2023, la série Skeleton Crew aura un peu de retard. Tous les indices convergent vers une diffusion démarrant en 2024.

La suite de Star Wars s’écrira donc en 2024. La série Skeleton Crew, un temps espéré pour une diffusion cette année, a finalement été décalée à l’an prochain. C’est ce que rapporte Inverse dans son édition du 27 novembre 2023, en s’appuyant sur les éléments du magazine Empire. On ignore encore à quelle date sera proposé le 1er épisode de ce projet et à quel rythme arriveront les autres.

Lucasfilm, la société de production qui dirige la licence Star Wars pour le compte de sa maison mère, Disney, n’a toujours pas rendu public le premier trailer de la série. Elle a certes été montrée en exclusivité au public de la convention Star Wars Celebration de Londres, en avril 2023, mais, depuis, la communication s’est tarie au profit d’Ahsoka.

D’autres indices, constatés dès le mois d’octobre, allaient déjà dans le sens d’une diffusion en 2024.

Série en prises de vues réelles (ou live action, dans le jargon), Skeleton Crew met en scène Jude Law en maître Jedi. L’intéressé tombe sur un groupe de quatre enfants en perdition dans l’espace et se charge de les ramener chez eux. Les quatre enfants incluent trois humains et un alien, avec deux garçons et deux filles. Une description succincte du trailer existe.

2024, année plus

Noël aurait pu constituer une période propice pour lancer une série qui paraît être à bien des égards plus légère que d’autres productions de Lucasfilm. Même si ce n’est pas une série visant spécifiquement les enfants, selon Jon Watts (trilogie Spider-Man dans le MCU), l’un des deux créateurs du projet, elle apparaît davantage compatible avec les plus jeunes.

Lucasfilm doit aussi tenir compte d’un risque de « fatigue » Star Wars, que connaît Marvel avec les interminables productions de super-héros, pas toujours à la hauteur d’ailleurs. Le dernier épisode d’Ahsoka a été diffusé le 3 octobre 2023. Par le passé, le patron de Disney avait plaidé d’ailleurs pour un espacement accru des sorties, dans le cas les films.

Autre raison qui a pu entrer en ligne de compte : les mouvements de grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis, qui se sont déroulés sur plusieurs mois en 2023. Si les protestations ont fini par prendre fin suite aux accords conclus avec les studios, plusieurs séries et films ont dû être mis en pause, y compris du côté de Star Wars (en l’espèce, la saison 2 d’Andor).

Pour 2024, Lucasfilm prévoit de diffuser trois séries Star Wars : la saison 2 d’Andor, Skeleton Crew et The Acolyte. On voit la problématique pour le studio. Diffuser dès 2023 Skeleton Crew risquerait de trop dépouiller le catalogue de Disney+ en 2024. Surtout s’il s’avère que la mobilisation des acteurs et des scénaristes a fait prendre trop de retard à la suite d’Andor.

Quant aux autres suites, elles ne sont tout simplement pas prêtes : il n’y a pas eu — pour l’instant — d’officialisation de la saison 2 d’Ahsoka. On ne parle pas encore de suite pour Le Livre de Boba Fett et la production de The Mandalorian saison 4 est encore trop lointaine pour qu’elle accouche de quoi que ce soit en 2024. Projets qui ont eu aussi pu être affecté par les grèves.

