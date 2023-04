Où seront diffusés les matches de Ligue 1 en 2024 ? C’est la question à laquelle répondra l’appel d’offres prévu cet automne. Apple pourrait se positionner, aux côtés d’Amazon.

En fin d’année se prépare une nouvelle bataille pour les droits de diffusion de la Ligue 1, ceux actuels, partagés par Amazon (8 matches) et Canal+ (2 matches), se terminant avec la saison 2023/2024. Selon les informations de L’Équipe publiées le 14 avril, la LFP (Ligue de Football Professionnel) rêve de faire monter les enchères en s’appuyant sur l’intérêt des Gafam. De son côté, le Groupe Canal pourrait choisir de ne pas se positionner, ce qui serait historique.

On se souvient que le précédent appel d’offres a débuté par des promesses (l’arrivée de Mediapro et de ses millions d’euros sur la table), avant de se solder par un immense fiasco (le média Téléfoot n’a même pas tenu une seule saison). Pour 2024 et après, la LFP espère séduire un acteur comme Apple, qui a les reins suffisamment solides pour signer un gros chèque et assurer une diffusion irréprochable. Ce que prouve Amazon depuis qu’il a récupéré les lots abandonnés par Mediapro.

Apple diffuse déjà du foot : la MLS // Source : Apple

La Ligue 1, bientôt chez Apple ?

Outre l’aspect financier, la LFP a de bonnes raisons de vouloir convaincre Apple, qui a récupéré les droits de diffusion de la MLS (championnat de football aux États-Unis). Pour les Gafam, l’intérêt de renforcer leur positionnement dans le foot en streaming est lié à une échéance importante : la future Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour des multinationales comme Apple ou Amazon, devenir le diffuseur exclusif d’un tel événement mondial est un excellent moyen de faire rayonner leurs marques.

Pour devenir légitimes sur le marché, les Gafam doivent muscler leur jeu. C’est là où les championnats domestiques deviennent primordiaux pour eux. Ils permettent de se faire la main et d’asseoir leur réputation. Voilà pourquoi Apple pourrait s’intéresser au Vieux Continent après avoir conquis l’Amérique. L’Équipe précise que la firme de Cupertino rêverait de la Premier League (championnat anglais), dont les droits, actuellement propriétés de Canal+, seront renégociés en 2025. Mais la LFP espère attirer Apple et atteindre des droits qui dépasseraient le milliard d’euros par an (contre 663 millions d’euros aujourd’hui). Sur ce point, une star comme Kylian Mbappé et un club vitrine comme le PSG ont leurs cartes à jouer, à condition que le joueur cité reste en France et que l’équipe assure sportivement (ce qui n’est pas le cas cette année).

Kylian Mbappé avec le PSG // Source : Capture YouTube Ligue 1

Quid de Canal+ ?

La volonté de séduire les Gafam pourrait se faire au détriment des acteurs historiques, Canal+ en tête. Il existe un monde futur où plus aucun match de Ligue 1 ne sera diffusé sur les antennes de la chaîne cryptée, alors que la voilure a déjà été réduite ces dernières années (il n’y a plus que deux rencontres par week-end, sur dix en tout). Ce serait un crève-cœur pour certains abonnés, mais le Groupe Canal peut s’en passer au regard des autres droits dont il dispose (Premier League, Ligue des champions, Formule 1, MotoGP, rugby…).

Néanmoins, il y a un point à ne pas négliger : Canal+ et Apple ont récemment signé un accord pour que les contenus de la plateforme Apple TV+ soient proposés à tous les abonnés Canal. Peut-être que cette alliance pourrait permettre aux deux entreprises de s’entendre aussi sur la Ligue 1, l’un achetant pour l’autre ou l’un aidant l’autre à diffuser (sans canal linéaire à disposition, Apple TV+ aurait tout intérêt à passer par des chaînes Canal pour proposer des matches). C’est ce qu’avait fait Mediapro en se rapprochant de TF1 pour utiliser la marque Téléfoot. Bref, tout est encore possible, en espérant que la Ligue 1 ne soit pas éparpillée entre plusieurs acteurs, contraignant les fans de foot à multiplier les abonnements.

