Nouveau diffuseur de la Ligue 1 de football, DAZN n’a pas un nom facile à prononcer en français. Pour cause, il s’agit de l’abréviation d’une expression anglaise, et non pas d’un acronyme.

D.A.Z.N., ces quatre lettres risquent de devenir très connues en France. Depuis le début de la saison 2024-2025 de Ligue 1, DAZN diffuse 8 matchs de football sur 9 en France. Si ses débuts sont compliqués (avec notamment des appels au boycott en raison des prix jugés excessifs), DAZN est un acteur solide qui souhaite s’installer sur le long terme. Il s’agit d’un service de streaming anglais spécialisé dans le sport, qui souhaite s’implanter dans un maximum de pays.

Que veulent dire les lettres DAZN ? Contrairement à d’autres groupes comme ESPN (Entertainment Sport Programming Network) ou RMC (Radio Monte-Carlo), il ne s’agit pas d’un acronyme. DAZN est la contraction phonétique de « The Zone », que l’on pourrait traduire par « L’endroit ».

La zone : DAZN n’est pas un acronyme

Créé en 2007 en Angleterre sous le nom de « Perform Group », DAZN se spécialise depuis ses origines dans la diffusion d’événements sportifs. C’est en 2016 que la marque DAZN est officiellement née, en tant qu’auto-proclamée « Netflix du sport ».

Aujourd’hui détenu par Access Industrie, le groupe d’investissements qui possède aussi Deezer, DAZN est le propriétaire de centaines de droits sportifs et les diffuse lui-même, depuis sa propre plateforme, dans plus de 200 pays.

Pourquoi DAZN ? Si on le prononce rapidement, sans s’arrêter sur chaque lettre, on peut entendre « The Zone » (Deu Zone en français). La plateforme de streaming est « l’endroit » où il faut être pour regarder du sport. C’est en tout cas l’explication officielle sur son site, même si certains s’interrogent sur la réalité. DAZN est suspecté d’avoir réinventé son histoire pour se rendre plus cool, même si rien ne le prouve.

L’autre signification souvent évoquée est celle de la piste russe, le « DA » de DAZN pourrait faire référence au mot « Da », qui veut dire « Oui » en Russie. Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’un acronyme, et DAZN ne communique plus que sur « The Zone ».

Deu Zone ou Da Zone, comment se prononce DAZN ?

La prononciation de DAZN est un sacré casse-tête pour les utilisateurs du service, ainsi que pour ses propres journalistes. L’erreur à ne pas commettre est de terminer par un « Zeune », au lieu de « Zone », puisqu’il n’y a aucun doute sur la prononciation de cette seconde partie.

Officiellement, à en croire les comptes anglophones de DAZN, il faudrait dire « Deu Zone », pour « The Zone ». Cependant, quand on écoute la version française de la chaîne, tous les journalistes disent « Da Zone », en prononçant le A de DAZN. Il est probable que DAZN ait décidé de se franciser afin de rendre sa prononciation plus simple, notamment grâce à une proximité avec le nom d’Amazon. L’écriture phonétique officielle est [dəˈzoːn], ce qui veut bien dire « Deu Zone ».

DAZN n’a pas le nom le plus simple à retenir, mais devrait rapidement entrer dans les têtes (notamment chez les fans de foot). Il reste à DAZN de vous convaincre de vous abonner légalement, sans IPTV ou streaming, notamment grâce à de nouvelles offres plus abordables.

