Le meilleur moyen de se rendre compte de la cure d’amaigrissement de la nouvelle PS5 est de placer la console à côté de l’ancienne. Voici un rendu 3D pour avoir un aperçu, qui montre une belle évolution.

Sony a officialisé le lancement d’une nouvelle PlayStation 5, qui se distingue par une silhouette un peu plus compacte. L’entreprise japonaise évoque une réduction de 30 % en volume, ce qui ne permet pas de se faire une vraie idée de la « miniaturisation » par rapport au modèle original — jugé très gros. C’est d’autant plus vrai que cette PS5 qu’on pourra qualifier de « slim » reste « fat » si on se fie aux mensurations.

Dans un sujet publié sur Reddit le 12 octobre, l’utilisateur NatureCertain a publié une comparaison crédible des deux PlayStation 5, avec cinq images obtenues à partir de rendus en 3D. On a sorti notre meilleur outil — un double décimètre — pour voir si les proportions étaient respectées, et cela a l’air d’être le cas. Comme on peut le constater, la cure d’amaigrissement est observable de très loin et prouve que les 30 % vantés par Sony ne constituent pas un mensonge.

Comparaison PS5 Slim versus PS5 normale // Source : Reddit/NatureCertain

Que donne la PS5 « Slim » à côté de la PS5 « Fat » ?

On nuance quand même ce rendu par un point important : NatureCertain a choisi de comparer une PS5 « Slim » en version Digitale et une PS5 « Fat » normale, pourvue d’un lecteur de disque. Cela ne change rien en termes de longueur et de largeur, mais l’épaisseur diffère fortement, ce qui renforce l’impression d’une console plus petite (la hauteur varie d’environ un centimètre quand il n’y a pas de lecteur de disque, entre deux PS5 d’une même année). Dans les faits, il y a 2,4 centimètres d’écart en hauteur.

Comparaison PS5 Slim versus PS5 normale // Source : Reddit/NatureCertain

Voici les mensurations réelles des deux consoles comparées :

Nouvelle PS5 Digitale Nouvelle PS5 avec disque Ancienne PS5 avec disque Largeur 35,8 cm 35,8 cm 39 cm Longueur 21,6 cm 21,6 cm 26 cm Hauteur 8 cm 9,6 cm 10,4 cm

« C’est en réalité une grosse différence », constate fastonmyfeet devant les images. « Je n’ai jamais acheté la PS5 à cause de sa taille. J’attendais une version plus petite », témoigne markorokusaki. Le design d’une console peut donc être un vrai frein à l’achat, surtout quand il ne s’avère pas du tout pratique à l’utilisation (lire : trouver un meuble adapté).

Comparaison PS5 Slim versus PS5 normale // Source : Reddit/NatureCertain

Outre la taille, la PS5 « Slim » s’appuie sur des façades divisées en quatre plutôt qu’en deux. Elles pourront bien évidemment être changées pour passer du blanc (mat en bas, brillant en haut) à une autre couleur. On rappelle aussi que le socle fourni ne permet plus de poser la console à la verticale en toute sécurité. Un autre sera vendu séparément pour 30 €.

Comparaison PS5 Slim versus PS5 normale // Source : Reddit/NatureCertain

Attention, cette nouvelle PS5 ne sera pas plus puissante que l’ancienne : elle offrira les mêmes performances visuelles. Elle a simplement gagné quelques Go de stockage en plus (1 To contre 825 Go). Elle ne sera pas moins chère non plus : comptez 450 ou 550 € selon la version choisie.

