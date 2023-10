À l’exception de la première PlayStation 5, aucune console de l’histoire récente n’est aussi grande que la nouvelle console de Sony. Le modèle « slim » attendu depuis plusieurs années ne semble pas être la priorité du constructeur japonais.

Quatre ans après la PS5, voici la « PS5 plus petite », comme Sony l’appelle dans son propre billet de blog du 10 octobre 2023. Fidèle à ses habitudes, Sony remplace la première version de sa nouvelle génération de console par une révision avec un design plus compact, qui est très probablement le résultat d’évolutions dans sa chaîne logistique. Ce nouveau modèle a pour nouveautés un lecteur Blu-Ray amovible, un design plus personnalisable et un SSD de 1 To, au lieu de 825 Go.

Doit-on l’appeler PS5 slim ? La nouvelle console de Sony sera probablement surnommée de cette manière dans quelques années, mais les chiffres prouvent pourtant le contraire. La PS5 2023 est plus petite que la PS5 2020, mais reste un monstre à côté du reste de l’industrie.

Pour aller plus loin PlayStation 5 de 2023 vs. PS5 de 2020 : quelles différences ?

La nouvelle PS5 est toujours aussi énorme

En août 2023, des photos volées de la nouvelle PS5 étaient apparues sur Internet. La console semblait si grosse que personne n’y croyait. Pourtant, c’est bien ce design que Sony a choisi.

Par rapport à la première PS5, la nouvelle PS5 est plus petite sur tous les aspects. 35,8 cm de largeur au lieu de 39 cm (en la posant à l’horizontale), 9,6 cm de hauteur au lieu de 10,4 cm, 21,6 cm de profondeur au lieu de 26 cm et 3,2 kg au lieu de 4,5 kg… On a assez hâte de la voir en vrai, puisque la comparaison pourrait être assez flatteuse. Cependant, la comparer seulement à l’ancienne PS5 n’est pas juste.

À son annonce, la première PS5 avait choqué par sa taille inédite sur le marché des consoles. D’après nos comparaisons, la nouvelle PS5 aurait probablement autant choqué si elle avait servi de design au premier modèle :

Largeur Hauteur Longueur Poids PlayStation 27 cm 6 cm 18,8 cm 1 kg PSone 19,3 cm 3,8 cm 14,4 cm 1 kg PlayStation 2 30,2 cm 7,8 cm 18,2 cm 2,1 kg PlayStation 2 slim 23 cm 2,8 cm 15,2 cm 0,9 kg PlayStation 3 32,5 cm 9,8 cm 27,4 cm 5 kg PlayStation 3 slim 29 cm 6,5 cm 29 cm 3,2 kg PlayStation 3 slim 2 29 cm 6 cm 23 cm 2,1 kg PlayStation 4 27,5 cm 5,3 cm 30,5 cm 2,8 kg PlayStation 4 slim 26,5 cm 3,9 cm 28,8 cm 2,1 kg PlayStation 4 Pro 29,5 cm 5,5 cm 32,7 cm 3,3 kg PlayStation 5 39 cm 10,4 cm 26 cm 4,5 kg PlayStation 5 V2 35,8 cm 9,6 cm 21,6 cm 3,2 kg

Large de 35,8 cm à l’horizontale, la PS5 v2 est la deuxième console la plus grande de l’histoire de Sony, derrière la PS5 v1 (39 cm). Arrive en troisième position la PS4 (32,5 cm), suivie par la PS2 (30,2 cm).

Avec ces comparaisons, la nouvelle PS5 semble immense. Comparés aux précédentes générations « Slim » (23 cm pour la PS2 slim, 26,5 cm pour la PS4 slim), les 35,8 cm de la nouvelle PS5 font peur. C’est le jour et la nuit.

Sur d’autres aspects aussi, la nouvelle PS5 conserve sa rondeur. En étant grande de 9,6 cm à l’horizontale, elle ne se fait battre que par la première PS3 (9,8 cm, mais le modèle slim était passé à 6,5 cm) et, bien sûr, la première PS5 (10,4 cm). En revanche, la longueur/profondeur de la nouvelle PS5 est plutôt dans la moyenne, mais c’est l’aspect que les gens verront le moins, puisqu’il sera caché par le meuble télé.

Sans son lecteur Blu-Ray, la PS5 v2 est plus fine. Elle reste très grande. // Source : Sony

La « PS5 Slim » est plus grosse que la Xbox Series X

Et face à la concurrence ? Si la Nintendo Switch ne compte pas vraiment, nous avons souhaité comparer les PS5 avec les Xbox Series S et Xbox Series X, lancées en 2020 et pas encore renouvelées. Dans notre comparaison, nous allongeons la Xbox Series X sur le côté, pour mieux la comparer aux PS5. La plupart des utilisateurs la laissent sûrement debout.

Largeur Hauteur Longueur Poids Nintendo Switch 23,9 cm 10,2 cm 13,9 cm 0,4 kg Xbox Series S 15,1 cm 6,4 cm 27,5 cm 1,93 kg Xbox Series X 30,1 cm 15,1 cm 15,1 cm 4,4 kg PlayStation 5 39 cm 10,4 cm 26 cm 4,5 kg PlayStation 5 V2 35,8 cm 9,6 cm 21,6 cm 3,2 kg

Une nouvelle fois, la nouvelle PS5 n’a rien d’une version allégée. La Xbox Series X est moins longue et moins profonde, bien que plus haute et moins facile à ranger dans un meuble télé. Les deux PS5 de Sony restent des ovnis dans le monde des consoles.

Bref, la nouvelle PS5 n’est pas une vraie PS5 slim. Les précédentes PSone, PS2 slim, PS3 slim et PS4 slim étaient de véritables consoles amincies, la nouvelle PS5 reste très encombrante. Y aura-t-il une vraie PS5 slim dans le futur, en même temps qu’une éventuelle déclinaison Pro ? Peut-être, mais le choix de Sony semble de continuer à miser sur une console XXL.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !