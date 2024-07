Lecture Zen Résumer l'article

Impressionné par ce qu’il a vu dans la première bande-annonce de GTA 6, un ancien employé de Rockstar Games tient néanmoins à tempérer un peu l’engouement. Pour lui, cela ne devrait pas être si différent de GTA 5.

Il n’a fallu qu’une seule bande-annonce, décryptée dans ses moindres détails, de GTA 6 pour créer un engouement sans précédent. Chacun a son avis sur la question, mais, globalement, le futur titre de Rockstar Games est attendu comme le Messie. Son succès sera colossal et instantané, il n’y a aucun doute là-dessus. Toutefois, cela ne veut pas dire que GTA 6 sera la révolution attendue.

Ancien directeur technique chez Rockstar Games, Obbe Vermeij a d’ailleurs partagé son avis sur la question. S’il n’a pas travaillé sur GTA 6 (il a quitté le studio en 2009), il continue d’observer de loin et d’analyser la situation à l’appui de son expérience difficile à contester. Bien qu’impressionné par le trailer, il estime que GTA 6 ne sera pas si différent de GTA 5. Il parle bien évidemment du gameplay.

Lucia, héroïne de GTA 6. // Source : Capture YouTube

GTA 6 « sera le meilleur jeu disponible »

Obbe Vermeij, qui a été l’un des piliers du développement des épisodes GTA 3, GTA 4, Vice City et San Andreas, s’est longuement entretenu avec le créateur de contenu SanInPlay (plus d’un million d’abonnés sur YouTube). L’entretien est disponible depuis le 22 juillet. Plusieurs sujets sont abordés, notamment celui des attentes — immenses — autour de GTA 6.

« Je ne pense pas qu’il sera très différent de GTA 5 et je pense que, peut-être, certaines personnes pourraient être déçues le premier jour. Mais ce sera toujours le meilleur jeu disponible », explique-t-il, sachant qu’il n’est pas du tout dans le secret des dieux, malgré son passif avec Rockstar Games. Il reste en tout cas ébahi par la séquence de la plage, où chaque personnage qui apparaît à l’écran possède ses propres animations.

Ces propos d’Obbe Vermeij sont à mettre en parallèle avec les craintes de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, face au review bombing. Cette pratique consiste à sabrer volontairement la note d’un jeu pour exprimer un mécontentement et générer un buzz négatif. Dans un article publié le 22 juillet sur Dexerto, on découvre que l’éditeur craint un review bombing pour ses futurs jeux, ce qui vaut aussi pour GTA 6. « Si la note d’un de nos jeux baisse ou si nous recevons plusieurs avis négatifs impliquant une baisse de la moyenne, nos jeux pourraient être plus difficiles à trouver ou à recommander », explique-t-il. Or, il n’est pas impossible que la présence d’une héroïne dans le jeu suscite du review bombing. Des premiers avis tièdes pourraient aussi l’alimenter.

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+