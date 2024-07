Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vanillaware est un studio japonais habitué aux Action-RPG en 2D. Depuis Odin Sphere, jeu culte de l’ère PS2, ou plus récemment 13 Sentinels Aegis Rim, plus orienté Visual-Novel, le studio a prouvé son savoir-faire. Son nouveau titre sorti il y a quelques mois est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce J-RPG ?

Unicorn Overlord est vendu 59,98 € sur l’eShop de la Switch. La version physique est proposée au prix de 44,99 € sur Amazon.

Le jeu est vendu 59,99 € sur le PlayStation Store. La version physique est proposée au prix de 40,99 € sur La Fnac.

C’est quoi, ce nouveau jeu de Vanillaware ?

Unicorn Overlord est un jeu vidéo développé par le studio japonais Vanillaware, et édité par Atlus, les développeurs de la saga des Persona. Le titre est un mélange habile de différents gameplay qui alternent avec des phases d’exploration. Les phases de combat stratégiques en temps réel vous permettent de dispatcher vos unités sur la carte, à la manière d’une Fire Emblem. Lorsque vous rencontrez un adversaire, le gameplay se ressert, et la tactique à grande échelle laisse la place à des phases de combat au tour par tour.

Ces phases d’affrontements sont l’un des gros points forts du jeu, et une franche réussite. Les combats en temps réel avec vue sur les champs de bataille sont parfaitement lisibles, et déployer ses unités n’est jamais ennuyeux. Le sentiment de réussite à la fin de chaque tour est grisant, et vous vous sentirez récompensé à l’issue des combats. Même si le titre est accessible à toutes et à tous, dommage que la richesse du système s’accompagne inévitablement d’une certaine complexité. Il faudra parfois persister sur les mécaniques, à défaut de passer à côté du titre.

Le jeu est un régal pour les yeux // Source : Atlus

Est-ce que Unicorn Overlord vaut le coup à ce prix ?

Le jeu de Vanillaware est un excellent J-RPG pour l’été, surtout autour de 45 € ! Vous en aurez clairement pour votre argent tant le jeu est dense et possède une durée de vie immense. Unicorn Overlord, c’est aussi un régal pour les yeux. En dehors de quelques personnages, principalement féminins, au chara-design douteux, les sprites 2D des personnages et des décors sont somptueux. Que ce soit sur PS5 ou sur Switch, la partie technique du titre est solide, et tout tourne comme un charme.

Notez que le jeu est intégralement traduit en français, avec des doublages japonais ou anglais au choix.

