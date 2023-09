Le 5e épisode de la nouvelle série Star Wars, qui suit les aventures de la Jedi Ahsoka, a apporté son lot d’émotions fortes. Entre des combats spectaculaires et des souvenirs impressionnants, il y a également eu une référence rapide à un personnage mythique de Star Wars.

Le spectacle continue. Après nous avoir éblouis lors des 4 premiers épisodes, la série Ahsoka a dépassé nos attentes dans ce 5e chapitre. La Jedi est définitivement entrée dans la légende de Star Wars, et la série s’impose, avec Andor, comme la meilleure production en prise de vues réelles.

Entre des scènes inoubliables, des combats, de l’émotion et beaucoup de rebondissements, il y a un grand nombre de choses à dire sur cet épisode. Mais on trouve aussi une petite phrase, plus subtile et presque passée inaperçue, qui fait pourtant référence à l’une des héroïnes de la saga Star Wars, et qui pourrait avoir de l’importance pour la suite des aventures d’Ahsoka.

Attention : si vous n’avez pas vu le dernier épisode, méfiez-vous. L’article contient des spoilers, ne continuez pas la lecture si vous voulez les découvrir par vous-même.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Une référence rapide à une icône de Star Wars

Il fallait avoir l’oreille pour ne pas la manquer. Au tout début de l’épisode, alors que Hera Scyndulla et le robot Huyang cherchent désespérément Sabine et Ahsoka, qui ont disparu de la surface de Seatos, une autre mauvaise nouvelle arrive. Carson Teva, un pilote de la Nouvelle République bien connu depuis The Mandalorian, informe la générale qu’ils sont attendus au quartier général de l’armée.

C’est un problème : Hera Scyndulla et ses comparses ne sont pas censés être là, et ils ont délibérément désobéi aux ordres de certains sénateurs pour venir aider Ahsoka et Sabine. Et, comme explique Carson Teva, « la sénatrice Organa ne peut plus nous couvrir ». La phrase est lâchée rapidement, et elle pourrait passer inaperçue. Pourtant, la sénatrice en question n’est pas n’importe qui : il s’agit de Leia Organa, l’héroïne mythique de la première trilogie de film Star Wars.

Leia Organa, l’héroïne des premiers films Star Wars // Source : LucasFilm

Surtout connue comme « la Princesse Leia », elle était avant tout sénatrice d’Alderaan sous l’Empire, ainsi que l’une des cheffes de la Rébellion. Une fois la guerre finie et après l’instauration de la Nouvelle République, Leia Organa fut, à nouveau, élue au poste de sénatrice galactique. C’est donc à elle que Carson Teva fait référence — et il semblerait que Leia ait toujours un petit côté rebelle.

En acceptant de mentir pour couvrir Hera Scyndulla et les autres, qui ne sont pas censés être partis de la base, on voit surtout que Leia a toujours un côté rebelle, et qu’elle suit son instinct. Elle fait confiance à Hera, dont les inquiétudes au sujet de Thrawn n’ont pas été écoutées par les autres sénateurs. Leia a raison de craindre le retour du Grand amiral : non seulement il est très dangereux, mais son retour laisse aussi présager que Le Premier Ordre et les Siths, qu’on voit dans le film Le Réveil de la Force, se préparent à reprendre le pouvoir.

On ne verra cependant pas Leia Organa apparaitre dans Ahsoka. Le personnage est encore en vie à ce moment de l’histoire de la galaxie, mais l’actrice qui l’interprète est malheureusement décédée. Carrie Fisher, qui était également écrivaine, est morte en 2016 des suites d’une crise cardiaque. Pour la faire apparaître dans Star Wars IX, L’Ascension de Skywalker, Disney avait annoncé qu’ils n’utiliseraient pas d’images de synthèse. À la place, des rush du précédent opus et des effets spéciaux avaient été utilisés — impossible de faire de même pour Ahsoka.

