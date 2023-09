La série, diffusée sur Disney+, contient de nombreux rebondissements. Le dernier épisode, qui est très riche en émotions, fait même revenir un personnage secondaire — mais important — de The Mandalorian.

L’épisode 4 de la série Ahsoka contient beaucoup de passages très marquants. Que ce soit l’endroit où se retrouve la Jedi à la fin de l’épisode, la mystérieuse identité de Marrok, ou bien encore l’easter egg musical et le personnage visible à la toute fin, tout est absolument mémorable.

Mais, parmi toutes ces grandes révélations, il y a également le retour d’un protagoniste déjà aperçu dans la série The Mandalorian. S’il passe presque inaperçu après toutes les surprises que contient l’épisode 4 d’Ahsoka, ce personnage a pourtant joué un rôle relativement important dans la série sur le chasseur de prime et Grogu.

Ce dernier vous disait vaguement quelque chose, mais impossible de mettre le doigt dessus ? Vous avez son nom sur le bout de la langue ? N’allez pas plus loin : nous avons la réponse à vos interrogations. Attention : la suite de l’article contient des spoilers. Ne lisez pas si vous n’avez pas encore vu l’épisode 4, ou ceux d’avant.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Le retour du pilote Carson Teva, vu dans The Mandalorian

Le personnage dont il est question est Carson Teva. Souvenez-vous : il s’agit d’un pilote de X-Wing de la Nouvelle République, et d’un ancien membre de la Rébellion.

On le croise pour la première fois dans la saison 2 de The Mandalorian, lorsqu’il interpelle le Razor Crest, le vaisseau du chasseur de primes, pour un contrôle. Din Djarin (le nom du Mandalorien) tente alors de s’enfuir : il a participé plus tôt dans la série à l’évasion d’un prisonnier de la Nouvelle République, et il n’est pas vraiment en odeur de sainteté auprès des autorités.

Carson Teva dans The Mandalorian. // Source : LucasFilm / Disney+

Il arrive à semer Carson Teva et un autre pilote qui l’accompagne, mais se retrouve coincé dans une grotte, et encerclé par des araignées des glaces. C’est finalement Carson Teva qui le tire de ce mauvais pas : le pilote a retrouvé sa trace, et tue les araignées.

Finalement, les deux officiers de la Nouvelle République décident de ne pas arrêter Din Djarin. Lors de leurs recherches sur son vaisseau, ils ont appris que même s’il a libéré un prisonnier, il a également permis d’arrêter d’autres criminels, et sauvé la vie d’un officier de la Nouvelle République. Les deux groupes se quittent en bons termes.

On revoit également Carson Teva dans la saison 3 de The Mandalorian, où il joue cette fois un rôle beaucoup plus important, notamment lors de la défense de la planète Nevarro contre l’armée de pirates de l’espace. Le pilote et Din Djarin travaillent à nouveau ensemble pour protéger la planète et ses habitants, et passent un accord tacite à la fin de la saison : le Mandalorien accepte de travailler pour la Nouvelle République dans certains cas, en tant « qu’indépendant ».

Carson Teva, le pilote de X-Wing de la Nouvelle République // Source : LucasFilm / Disney+

Dans Ahsoka, Carson Teva apparait à nouveau lorsque la générale Hera Syndulla se prépare à désobéir à sa hiérarchie pour aller aider Sabine et Ahsoka sur Seatos. Il est présent lorsque le groupe de Morgan Elsbeth, qui retient Sabine prisonnière, s’enfuit et part chercher l’amiral Thrawn dans une autre galaxie.

Il arrive à survivre aux turbulences qui accompagnent le départ du vaisseau, surpuissant — mais ce n’est pas le cas de tous les pilotes. À la fin de l’épisode, il semble que seuls Hera, son fil Jacen, Carson et un autre pilote de X-Wing ont survécu. Nul doute qui sera encore là dans les prochains épisodes pour aider Ahsoka et Hera à rejoindre le groupe d’antagonistes (peut-être grâce à l’aide des purrgils ?), et pour essayer d’empêcher le retour de l’héritier de l’Empire.

