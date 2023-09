Il y a du nouveau pour le personnage d’Ahsoka Tano ! Dans la nouvelle série Star Wars sur Disney+, l’héroïne est apparue durant l’épisode 5 dans un costume qui fait office de clin d’œil.

L’épisode 5 d’Ahsoka s’achève avec un tournant majeur pour la suite de l’intrigue. Il permet surtout d’approfondir les liens avec Rebels, la série animée qui a introduit nombre de personnages que l’on suit aujourd’hui. Cela passe aussi par les vêtements : une tenue que porte l’héroïne Jedi renvoie à l’ultime épisode de Rebels.

Cet article ne va contenir aucun gros spoiler — l’accoutrement d’Ahsoka Tano n’est pas tout à fait le cœur de l’épisode. Cela étant dit, il est recommandé d’être à jour pour éviter toute mauvaise surprise. Et comme toujours, ne tardez pas trop à le voir, si vous suivez assidûment la saga : les spoilers circulent très vite sur Internet et on n’est jamais à l’abri de se faire avoir.

Une tenue qui fait le lien avec Rebels

Vers la fin de l’épisode, nous retrouvons Ahsoka qui s’efforce de se remettre des péripéties qu’elle vient de traverser — on ne peut que la comprendre, vu ce qui se passe dans la diffusion du jour et celui de la semaine dernière. C’est là qu’elle élabore un plan pour chercher Ezra Bridger — un ami porté disparu depuis la fin de Rebels.

Ahsoka commence à changer sa garde-robe. // Source : Lucasfilm

Durant cette séquence, sa tenue évolue. Jusqu’à présent, on voyait Ahsoka porter des vêtements particulièrement sombres. Mais dans l’épisode, on relève une petite transition : elle apparaît avec une grande étoffe de laine sur elle, de couleur blanche. Et plus tard encore, Ahsoka Tano a achevé sa mue : elle se montre dans un ensemble blanc.

Pour qui a vu Rebels, impossible de ne pas penser à l’épilogue de Rebels. C’est en effet dans ce même costume qu’Ahsoka Tano retrouvait Sabine Wren, trente ans auparavant. À cet instant, on semblait contempler une maîtresse Jedi charismatique, expérimentée et sage. Des traits reflétant les aventures, ainsi que les moments douloureux traversés par la jeune femme.

Une tenue toute blanche, portée à la fin de Rebels. // Source : Rebels

À ce moment-là de Rebels, Sabine Wren comme Ahsoka Tano avaient la ferme intention de partir en quête d’Ezra Bridger. Or, au moment où Ahsoka porte ces mêmes vêtements dans la série éponyme, trente ans après, c’est aussi pour retrouver le jeune homme. La Jedi a une piste et celle-ci va l’emmener loin, très loin de la galaxie de Star Wars.

« Ahsoka the White »

Lorsque Ahsoka s’est présentée pour la première fois avec cet accoutrement dans la série Rebels, en 2018, le public n’avait pas pu s’empêcher de dresser un parallèle amusant avec Gandalf, le magicien du Seigneur des anneaux. Lui aussi connaît une évolution vestimentaire : il s’habille en haillons quand on le nomme Gandalf le Gris. Mais il revient plus tard en Gandalf le Blanc.

Cela marque l’évolution de la puissance de Gandalf, dont la place dans l’ordre des magiciens auquel il appartient a bougé favorablement. Il est désormais le leader de sa caste et ce passage vers le blanc en est la traduction symbolique. Au passage, il gagne aussi un nouveau bâton beaucoup plus élégant et la qualité de sa tenue s’est aussi améliorée grandement.

On sait que Gandalf est revenu d’entre les morts après un combat épique contre le balrog. Il a été renvoyé en Terre du Milieu, car il n’avait pas encore accompli son œuvre.

Gandalf le Blanc. // Source : New Line Cinema

On peut aussi l’analyser de cette façon pour Ahsoka : elle a failli trépasser. Entre la vie et la mort, dans un endroit hors du temps et de l’espace, elle a aussi refait surface. Littéralement et figurativement.

Le symbole par le vêtement

Cette évolution symbolique de Gandalf par la tenue peut aussi s’appliquer à la Jedi. Après tout, l’épisode cinq nous fait comprendre qu’Ahsoka Tano a, elle aussi, fini par atteindre une nouvelle marche. Elle semble avoir enfin achevé sa formation de Jedi. Elle a pu retrouver son maître à travers la Force. Enfin, elle paraît davantage en paix avec elle-même. Et, désireuse de vivre.

Le nouveau style d’Ahsoka : le blanc. // Source : Lucasfilm

Cette transition est d’autant plus justifiée, qu’à ce moment-là, Ahsoka revient de loin. Elle a été vaincue par Baylan Skoll et a failli périr par la même occasion. Elle s’est retrouvée dans le monde entre les mondes. Elle a revécu par ailleurs certains moments difficiles de la guerre des clones, qu’elle a traversés alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

Symboliquement, on associe parfois la couleur des vêtements que portent les héros de Star Wars à leur accointance avec la Force. Vers le noir, on est plutôt du côté obscur. Vers le blanc, on est plutôt vers le côté clair. Ahsoka Tano, qui portait du gris, est toujours restée du côté lumineux. Cependant, elle s’est progressivement mise en marge de l’ordre Jedi.

Nouvelle tenue… nouvelles compétences ? // Source : Lucasfilm

D’autres exemples ne manquent pas. On peut penser à Anakin Skywalker dans la prélogie, mais aussi à Luke Skywalker dans la trilogie originale. Ce dernier porte des vêtements clairs dans l’épisode IV, pour signifier son innocence et sa jeunesse. Les épisodes V et VI exposent une glissade vers le noir : il frôle le côté obscur, et cela traduit le choc des révélations au sujet de son père.

La transformation que vient d’opérer Ahsoka ne sera sans doute pas de trop pour les péripéties qui l’attendent. Elle va en effet se rendre dans un lieu inconnu, et sans doute hostile, avec de nombreux adversaires qui lui feront face : Baylan Skoll, Shin Hati, Morgan Elsbeth et, surtout, le grand amiral Thrawn. Cela s’annonce prometteur.

