Le segment des PC portables épousant la forme d’une console ne cesse d’accueillir de nouveaux produits. Celui de Lenovo va encore plus loin en copiant ouvertement la Nintendo Switch.

Le succès immense de la Nintendo Switch et la popularité du Steam Deck de Valve ont donné des idées à plusieurs constructeurs. Aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir s’immiscer sur le segment des PC déguisés en consoles portables. Asus a récemment bluffé tout le monde avec la Rog Ally et ce serait bientôt au tour de Lenovo de se lancer. Il y a quelques semaines, Windows Central évoquait le développement d’une console baptisée Legion Go. Cette indiscrétion est corroborée par Windows Report, qui partage des photos du produit dans un article publié le 17 août 2023.

Les images ne laissent aucune place au doute : a priori, Lenovo entend aller un peu plus loin encore que Valve et Asus en copiant ouvertement Nintendo. La Legion Go pourrait reprendre certaines caractéristiques clés de la Switch, à commencer par les deux petites manettes détachables sur le côté (les fameux Joy-Con). On espère simplement qu’elles ne souffriront pas des mêmes problèmes de fiabilité, symbolisés par le Drift.

Lenovo Legion Go. // Source : Windows Report

La Lenovo Legion Go est la fille de la Switch et du Steam Deck

La Legion Go reprendrait aussi à son compte la béquille à l’arrière, dispositif indispensable pour faire tenir l’écran debout sur une table. Le format retenu serait celui de la Switch OLED, qui occupe quasiment toute la largeur de la partie tablette. Lenovo tirera peut-être profit de ce mode d’utilisation dans certains jeux, pourvu que le confort soit au rendez-vous sur un écran de 8 pouces (contre 7 pour le Steam Deck et la Rog Ally).

Lenovo Legion Go. // Source : Windows Report

On retrouve sinon une disposition des boutons inspirée de la manette Xbox, les raccourcis à l’arrière et le trackpad en plus. L’ergonomie peut poser question, mais il faudra avoir la console en main pour se faire un vrai avis (le Steam Deck paraissait trop gros à première vue et s’est finalement montré rassurant).

Sur la partie logicielle, la Legion Go se rapprochera plutôt de la Rog Ally, puisqu’elle tournerait aussi sous Windows 11. Ce choix implique des qualités (la possibilité d’accéder à absolument tout sans restriction), mais aussi des défauts (ce n’est pas l’interface d’une console). La Legion Go sera surtout attendue sur ses performances et son autonomie. Sur ce point, on peut remarquer la présence d’une sortie d’air assez imposante à l’arrière, ce qui suppose un refroidissement à la hauteur.

