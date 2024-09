Pour redonner aux tablettes leurs lettres de noblesse, Lenovo a un secret infaillible : opter pour un affichage XL. La nouvelle Lenovo Tab K11 Plus arbore justement un bel écran de 11,45 pouces, mais n’en reste pas moins fine et légère.

Saisir sa tablette pour travailler ou regarder un film est loin d’être systématique. Les écrans de smartphones sont devenus si massifs, que les ardoises ont perdu leur attrait d’antan. Pour redonner à ces appareils leur place centrale dans notre quotidien, Lenovo mise désormais sur de belles diagonales.

Avec ses 11,45 pouces, sa définition 2K et ses options d’affichage optimisées pour la productivité, la nouvelle Lenovo Tab K11 Plus offre un réel confort à l’usage. Proposée à sa sortie en exclusivité chez Boulanger à 299,99 euros au lieu de 449 euros, cette tablette tactile est déjà un incontournable de la rentrée.

Une tablette qui prend soin de vos yeux

Lire, regarder des vidéos ou jouer sur son smartphone est pratique, mais fatiguant. Pour préserver ses yeux sans perdre l’atout mobilité, la tablette tactile est donc tout indiquée. Et sur ce point, la nouvelle Lenovo Tab K11 Plus ne manque pas d’atouts.

La marque l’a doté d’un bel écran de 11,45 pouces, affichant à une définition 2K (2000 x 1200 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une image nette et fluide, à laquelle s’ajoute de faibles niveaux de scintillement et d’émission de lumière bleue, comme en atteste sa double certification TÜV Rheinland.

Avec la Lenovo Tab K11 Plus et ses 11,45 pouces, plus besoin de regarder des vidéos sur un petit écran // Source : Claudid via Pixabay

Parfait pour enchaîner les épisodes de ses séries préférées sans risquer le mal de tête, surtout que côté son, Levono a prévu un quadruple haut-parleur certifié Dolby Atmos. Son autonomie ne vous fera pas non plus défaut, la Lenovo Tab K11 promettant jusqu’à 11 heures d’utilisation grâce à sa batterie de 8600 mAh.

Et pour éviter de vous laisser happer trop longtemps par vos activités en ligne, la Lenovo Tab K11 Plus embarque une fonctionnalité d’alerte dédiée au bien-être numérique. Vous pouvez alors la paramétrer afin qu’elle vous prévienne lorsque vous avez passé trop de temps derrière l’écran.

Une tablette calibrée pour la productivité

Si la Lenovo K11 Plus convient pour les loisirs et le multimédia, elle est aussi optimisée pour le travail. Déjà, sa conception fine et légère (7,15 mm d’épaisseur et 520 g) lui permet de se glisser dans n’importe quel sac à dos, et donc de l’avoir toujours avec soi lors de ses déplacements professionnels.

Lenovo l’a également enrichi de fonctionnalités pratiques pour la productivité, tel que le multitâche et le mode écran splitté. Comme sur un PC, vous pouvez afficher simultanément plusieurs fenêtres et les organiser à votre guise. Pour gagner encore plus en efficacité et faciliter la prise de notes, la marque propose d’associer cette tablette à un stylet Tab Pen et à un clavier détachable (vendus séparément).

Sous son design épurée se cache une performante tablette taillée pour la productivité // Source : Lenovo

Sa caméra frontale de 8 mégapixels, ses deux microphones et sa connectivité Wi-Fi 6 promettent en prime des réunions vidéos fluides et nettes.

Enfin, cette tablette propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon 680 et par 8 Go de RAM est livrée avec 256 Go de stockage, extensibles de 1 To par l’ajout d’une carte microSD. Voilà de quoi stocker tous ses documents ou vidéos importantes en nombre.

À l’occasion de sa sortie, la Lenovo Tab K11 Plus est disponible avec une belle remise de 33 %, ramenant son prix de 449 à 299,99 euros.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+