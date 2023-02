Si vous ne savez jamais quoi choisir en parcourant les catalogues de vos plateformes de SVOD préférées, pas de panique : chaque soir, Numerama vous conseille désormais un film ou une série. Pour terminer la semaine en rythme, en ce vendredi 24 février 2023, nous vous proposons de rejoindre les chorégraphies d’En Corps, sur Canal+.

Vous cherchez un film à découvrir sur les plateformes de SVOD ? En ce vendredi 24 février 2023, nous vous conseillons de plonger dans l’univers artistique du film En Corps, disponible sur Canal+ et nommé pour la Cérémonie des César 2023, qui a également lieu ce vendredi 24 février 2023.

Le film En Corps sur Canal+, une ode rythmée à l’univers de la danse

On le sait : la Cérémonie des César est souvent longue, ennuyeuse, en plus d’occulter complètement de leurs sélections de talentueuses réalisatrices francophones. Mais parmi leurs nominations 2023 (largement sexistes, donc), se trouvent tout de même quelques bonnes surprises. Avec 9 nominations au compteur, le film En Corps en fait bien partie. Réalisé par Cédric Klapisch (L’Auberge Espagnole, Le Péril Jeune), le long-métrage suit le parcours d’Élise, une danseuse au parcours classique, au top de sa carrière. Mais lorsqu’elle se blesse pendant un spectacle et qu’on lui annonce qu’elle ne pourra peut-être plus mettre un pied sur scène, sa vie bascule.

En Corps de Cédric Klapisch // Source : Emmanuelle Jacobson-Roques – CQMM

Clairement, En Corps est majoritairement à conseiller aux amateurs de danse. Si les chorégraphies ne vous passionnent généralement pas, vous pouvez passer votre chemin. En revanche, si vous n’avez pas peur des comédies romantiques et que vous n’êtes pas allergiques aux narrations feel-good, vous devriez vraiment donner sa chance à ce film sans prétention, qui suit les danseurs au plus près de leurs mouvements et offre quelques séquences drôles, qui réchauffent le cœur.

Dans le rôle d’Élise, Marion Barbeau, danseuse à l’Opéra de Paris, crève l’écran. À ses côtés, Pio Marmaï (En Thérapie), François Civil (Le Chant du Loup) ou Muriel Robin composent des personnages complètement décalés et volontairement caricaturaux. Alors pour vous faire glisser en douceur vers le week-end, En Corps sera idéal en cette soirée du vendredi 24 février 2023. Et le film sera-t-il récompensé aux César 2023 ? Vous aurez la réponse ce soir, après avoir décompressé devant les chorégraphies entraînantes du long-métrage.

À voir si vous avez aimé : L’Auberge Espagnole ; Billy Elliot ; West Side Story

L’Auberge Espagnole ; Billy Elliot ; West Side Story À voir si vous cherchez : danse classique ou contemporaine ; humour ; romance ; feel-good ; sans prise de tête ; parcours artistique ; l’air marin de la Bretagne ; pour aller mieux ; film français un peu gnan-gnan mais mignon quand même

danse classique ou contemporaine ; humour ; romance ; feel-good ; sans prise de tête ; parcours artistique ; l’air marin de la Bretagne ; pour aller mieux ; film français un peu gnan-gnan mais mignon quand même Passez votre chemin si : la danse ne vous fait ni chaud ni froid ; vous détestez les comédies dramatiques françaises

