Après 2 saisons, The OA, c'est terminé.

Depuis l’annulation (ou la fin du processus créatif) de Sense8, la mise à mort des séries par Netflix ne sont plus autant des sujets de bad buzz. Il n’empêche que l’entreprise leader de la SVoD semble émincer petit à petit son catalogue, en commençant par les petites pépites qui en faisaient la saveur.

La saison 1 de The OA avait pris tous les spectateurs par surprise, plongés dans un thriller surnaturel et mystique très captivant. La fin de cette première saison portée par Brit Marling et Zal Batmanglij aurait d’ailleurs pu être une bonne conclusion à l’affaire. Mais Netflix a décidé de produire une saison 2, relançant l’action sans la conclure véritablement. Elle ne sera jamais terminé : l’entreprise a annoncé avoir mis fin à The OA.

« Nous sommes fiers des 16 chapitres de The OA et très reconnaissants envers Brit et Zal d’avoir partagé leur vision audacieuse avec nous », a affirmé Cindy Holland, responsable des contenus originaux chez Netflix, ouvrant la porte à une future collaboration. Après le très bon Tuca & Bertie arrêté prématurément par Big N il y a quelques jours, c’est une autre série étonnante qui quittera donc le catalogue du renouvellement annuel de Netflix. Les aventures de Prairie Johnson n’ont peut-être pas attiré suffisamment de spectateurs pour la deuxième saison. Et Netflix, même s’il s’autorise à tenter des choses, regarde ses chiffres d’audience avec assiduité.