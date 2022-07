[Deal du jour] Avec les récentes annonces de Disney sur la phase V de l’univers Marvel , C’est sans doute le bon moment pour se replonger dans le MCU. La Fnac propose une offre sur les films Marvel : un DVD ou Blu-Ray acheté sur une sélection, le 3e offert.

Black Panther

La fin de la Phase IV du MCU (Marvel Cinematic Univers), entamée avec la série WandaVision, arrive à sa conclusion. En novembre prochain, Black Panther: Wakanda Forever terminera donc la phase en cours. Le film sera la suite directe de Black Panther, disponible en DVD ou en Blu-Ray. Le premier film prenait place au Katanga, et suivait l’histoire du roi T’challa, interprété par le regretté Chadwick Boseman. Un film doté d’une véritable identité, malgré un dernier tiers qui revenait rapidement sur les rails du blockbuster Marvel.

Ant-Man

La Phase V commencera officiellement par le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, troisième volet des aventures d’Ant-Man, commencées en 2015 avec le film éponyme Ant-Man, dispo en DVD et Blu-Ray. Écrit par Edgard Wright, à qui l’on doit la fameuse trilogie Cornetto, Ant-Man raconte l’histoire de Scott Lang Alias Ant-Man, qui a le pouvoir de réduire ou d’augmenter sa taille à volonté. Un pouvoir qui permet des trouvailles visuelles inventives et plutôt drôles, pour un des films les plus légers du MCU.

Les Gardiens de la Galaxie

Légères aussi sont les aventures des Gardiens de la Galaxie, dont le volume 2, disponible en DVD et en Blu-Ray est un des meilleurs films de l’univers Marvel. Bourré de trouvailles visuelles, foisonnant, épique et drôle, Les Gardiens de la Galaxie, Volume 2 est un hommage à la Sci-Fi pulp. Efficacement réalisé par James Gunn, réalisateur issu par la série B, le film verra son troisième volet arrivé en 2023 dans le cadre de la Phase V.

Captain America : First Avenger

Autre divertissement pulp par excellence, le premier film Captain America : First Avenger fait partie de l’offre Fnac. En DVD ou en Blu-Ray, retrouvez les aventures de Steve Rogers, alias Captain America. Réalisé par Joe Johnston, réalisateur du cultissime Chérie, j’ai Rétrécie les Gosses, ou encore Jumanji, le film est un excellent divertissement familial qui possède un charme indéniable. Une très bonne introduction à l’un des personnages les plus intéressants du MCU.

Avengers: Endgame

Quelques années et films plus tard, Steve Rogers conclut son arc de la plus belle des manières, dans Avengers : Endgame, 22e film du MCU. Disponible en DVD et en Blu-Ray , Avengers : Endgame marque la fin du cycle des « gemmes de l’infini ». Divertissement épique par excellence, malgré ses quelques longueurs, ce quatrième film Avengers délivre des scènes spectaculaires, comme des moments plus intimistes.

Les héros du MCU. Source : Disney

