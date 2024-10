Lecture Zen Résumer l'article

La première extension de Diablo 4, intitulée Vessel of Hatred, invite à explorer une nouvelle région : Nahantu. Que cache-t-elle ?

À compter du 8 octobre, Diablo 4 nous accueille dans une nouvelle région, Nahantu, ouverte à celles et ceux qui feront l’acquisition de l’extension Vessel of Hatred. C’est une zone composée majoritairement de jungles, protégées par une classe 100 % inédite dans l’univers de la saga : le sacresprit.

Nahantu se situe au sud de Sanctuaire, territoire de Diablo 4 déjà composé de cinq régions (Pics Brisés, Steppes Arides, Hawezar, Kehjistan et Scosglen). Bonne nouvelle, Nahantu est un environnement assez étendu, avec son lot de choses à faire et à découvrir. Cela permet à Vessel of Hatred de ne pas être une extension au rabais, avec une campagne assez longue et une palanquée de tâches annexes — comme cette sombre menace à combattre.

La nouvelle région dans Diablo 4: Vessel of Hatred. // Source : Capture PS5

Que cache Nahantu, la nouvelle zone de Diablo 4 ?

Nahantu offre peu ou prou les mêmes activités que les précédentes zones, avec des points de renom à récolter pour obtenir des bonus (une potion de plus, un point de compétence, des points de parangon). De cette manière, les joueuses et les joueurs ne seront pas dépaysés.

En l’occurrence, Nahantu offre les points d’intérêt suivants :

Zones découvertes : la région de Nahantu se dévoile progressivement avec du brouillard sur les endroits que l’on n’a pas encore visité. Chaque portion débloquée permet de renforcer légèrement sa progression (5 points de renom, soit le plus faible gain) ;

Préceptes d’Akarat, qui remplacent les statues à l’effigie de Lilith (ennemie majeure qui n’est plus là dans Vessel of Hatred). Bien cachés, ils permettent d’obtenir 10 points de renom ;

Relais : des points de téléportation à activer pour voyager rapidement dans Sanctuaire (20 points de renom) ;

Quêtes secondaires : les habitants de Nahantu ont des choses à vous faire faire. Ces quêtes sont symbolisées par des points d’exclamation bleus (30 points de renom) ;

Donjons secondaires : des endroits à nettoyer de la vermine. Certains donjons débloquent des capacités spéciales à lier à des armes (40 points de renom) ;

Bastions : des quêtes particulièrement corsées (surtout quand on joue en solo), qui se terminent par un affrontement contre un boss après avoir rempli des objectifs intermédiaires (100 points de renom, soit l’activité la plus généreuse).

Suivez votre progression dans Diablo 4: Vessel of Hatred. // Source : Capture PS5

Dans le détail, il y a six relais, trois bastions (dont un particulièrement surprenant), 35 quêtes secondaires, 58 zones à découvrir, 20 donjons secondaires et 30 préceptes d’Akarat.

Nahantu a autant de relais et de bastions que les autres, et un nombre de quêtes comparable à la première zone (Pics Brisés). En revanche, elle propose le plus faible total de donjons secondaires, ce qui était auparavant l’apanage des Steppes Arides (avec 21 lieux différents).

