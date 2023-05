On connaît désormais les horaires de lancement de Diablo IV. Comme pour la bêta ouverte, il y aura deux dates différentes.

Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant de jouer à Diablo IV, le prochain gros jeu de Blizzard Entertainment. À en croire les retours de la presse, tout comme notre critique, c’est une vraie réussite : 88 sur 100 selon l’agrégateur Metacritic. On espère maintenant que le lancement ne sera pas raté, comme c’est parfois le cas avec les jeux qui nécessitent une connexion à des serveurs (surtout quand il y a un engouement immense).

Il risque d’y avoir quelques bousculades à l’ouverture des serveurs de Diablo IV, le 6 juin. Quand pourra-t-on se connecter exactement ? Dans un tweet publié le 30 mai, Blizzard Entertainment a officialisé le calendrier complet de sortie, étalé sur quatre jours en raison d’un accès anticipé. Spoiler : vous pourrez y jouer la nuit, si vous êtes suffisamment bien éveillé.

Diablo IV sera accessible pendant la nuit

J’ai acheté une édition Deluxe ou Ultimate

Accès anticipé Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

Si on opte pour l’une des versions les plus chères de Diablo IV (Deluxe ou Ultimate), on profite de divers bonus. L’un d’entre eux est donc un accès anticipé de quatre jours pour y jouer dès ce week-end, avant la sortie officielle prévue pour le 6 juin.

Blizzard Entertainment a choisi un lancement global pour Diablo IV, signifiant que tous les pays seront servis en même temps (ce n’était pas le cas pour Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard selon les plateformes). Il n’y aura pas moyen de profiter d’un décalage horaire favorable pour y jouer encore plus tôt.

En France, l’accès anticipé sera déverrouillé le vendredi 2 juin, à 1h du matin (dans la nuit de jeudi à vendredi, donc). Oui, on sera le 1er juin pour les joueuses et les joueurs d’Amérique du Nord.

J’ai acheté l’édition normale

Lancement Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

L’horaire sera le même pour le lancement officiel : les fans français ont rendez-vous le 6 juin, à 1h du matin pour se lancer dans Diablo IV et se délecter de sa direction artistique merveilleuse.

Peut-on pré-télécharger le jeu en avance ?

Il y a un intérêt à connaître les horaires d’un lancement uniquement s’il est possible de télécharger le jeu en avance. Bonne nouvelle : on peut déjà installer Diablo IV sur son PC, sa PS4, sa PS5, sa Xbox One, sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X pour gagner du temps le jour J.

On récapitule :

Accès anticipé : le 2 juin, à 1h du matin (heure de Paris)

Lancement officiel : le 6 juin, à 1h du matin (heure de Paris)

