Toujours avec Timothée Chalamet et Zendaya, la deuxième partie de Dune est prévue pour fin 2023 au cinéma. La suite de cette adaptation signée Denis Villeneuve est très attendue.

Adapté du roman éponyme de Frank Herbert, le film Dune de Denis Villeneuve avait marqué le grand écran en 2021. Les événements se passent notamment sur la planète Arrakis — qui dispose d’une épice importante pour l’Imperium, vaste empire galactique. Timothée Chalamet endossait alors le rôle de Paul Atréides, héros d’une grande quête spirituelle, au cœur d’une prophétie, mais aussi d’un conflit politique (au sous-texte écologique). Sa quête le mènera à intégrer le peuple des Fremen, dans le dangereux désert d’Arrakis, où il rencontre Chani (Zendaya).

Après le succès de Dune, Warner avait donné le feu vert à Denis Villeneuve pour réaliser la suite : Dune : Deuxième Partie. L’arrivée sur grand écran est pour très bientôt.

Quand sort Dune 2 au cinéma ?

En France, Dune Partie 2 sortira le 1er novembre 2023 dans les salles de cinéma.

Zendaya dans Dune 2. // Source : Warner

Qui est le réalisateur ?

Denis Villeneuve est de nouveau le réalisateur pour cette suite de Dune.

Bande-annonce de Dune Partie 2

En mai 2023, Warner a révélé les toutes premières images de la partie 2 du Dune de Villeneuve dans une magnifique bande-annonce (en VO et en VF). Bien que ce trailer demeure assez mystérieux, les lecteurs et lectrices auront déjà pu repérer un certain nombre d’éléments importants de l’intrigue de Dune (et des changements).

Quel est le casting de la deuxième partie de Dune ?

Une grande partie du casting de la première partie de Dune est de retour pour la seconde partie, mais il y a aussi de nouvelles têtes.

Timothée Chalamet et Zendaya reviennent dans Dune 2

Timothée Chalamet demeure dans le rôle de Paul Atréides, le héros de la saga. Zendaya, quant à elle, verra sa présence s’accroître à l’écran dans le rôle de Chani, plus importante que jamais dans cette seconde partie. Rebecca Ferguson reviendra également pour interpréter Lady Jessica Atérides (qui est aussi une Bene Gesserit). Stellan Skarsgård et Josh Brolin reviennent eux aussi. Dave Botista reprendra le rôle de Glossu Rabban, un terrible Harkonnen.

Le paysage d’Arrakis dans Dune 2, avec Timothée Chalamet (Paul) et Zendaya (Chani). // Source : Warner

Florence Pugh, Léa Seydoux, Austin Butler débarquent dans Dune

Parmi les arrivées notables de Dune Partie 2, on trouve Florence Pugh. La talentueuse actrice interprétera la princesse Irulan, qui tiendra un rôle proche de celui d’une journaliste, référençant les faits et le cours de l’histoire. Dans les livres, elle apparaissait dès le début, de manière indirecte : elle narrait les faits historiques au début de chaque chapitre.

Pour les besoins d’un film, ce principe a été gommé. Elle n’était donc pas dans la partie 1. Il semblerait que Denis Villeneuve ait donc fait légèrement évoluer son rôle dans la seconde partie, pour lui conférer une place tout aussi importante, mais plus active dans le récit.

Florence Pugh en Irulan dans Dune 2. // Source : Warner

Austin Butler aura un rôle majeur : Feyd-Rautha, qui est ni plus ni moins que le grand antagoniste de cette deuxième partie. Son physique, dans l’adaptation de Villeneuve, est bien différent de celui dans les livres de Frank Herbert — moins « basique », il sera plus impressionnant, voire un peu cauchemardesque.

Léa Seydoux interprétera Lady Margot, et Souheila Yacoub sera Shishakli (une guerrière Fremen).

Quel livre est adapté dans Dune : Deuxième Partie ?

La partie 1 du Dune de Villeneuve adaptait la première partie du premier roman du cycle écrit par Frank Herbert. Cette seconde partie adapte donc la deuxième partie de ce premier livre. C’est un choix plein et entier du réalisateur, Denis Villeneuve, qui souhaitait prendre son temps dans la mise en scène. Cette partie 2 courra normalement jusqu’à la toute fin du livre, afin que l’histoire soit complète.

Il est à noter que le tome 2 de la saga littéraire, Le Messie de Dune, présente une suite plus ou moins directe (contrairement aux tomes suivants, plus étendus dans le temps). Il n’est improbable qu’en cas de succès renouvelé, Denis Villeneuve puisse adapter ce tome-là avec un troisième film.

Une scène de Dune 2. // Source : Warner

Hans Zimmer va-t-il composer la musique de Dune Partie 2 ?

Les compositions de Hans Zimmer pour le premier Dune avaient été particulièrement remarquées. Elles venaient sublimer le film. Le compositeur sera aussi à l’origine de la bande originale de la deuxième partie.

