Une scène avec Paul Atréides (Timothée Chalamet) et Feyd-Rautha (Austin Butler), présente dans la bande-annonce du prochain film de Villeneuve, parle déjà à celles et ceux qui ont lu Dune.

Dune Partie 2 se précise. La sortie de l’adaptation de la deuxième partie du roman de Frank Herbert est programmée pour le 1er novembre 2023. Et l’on a enfin une première bande-annonce, diffusée le 3 mai. Elle est avare en informations, mais les lecteurs et lectrices des romans ont déjà pu y voir les fils de l’intrigue se profiler.

Une scène en particulier vous a peut-être déjà frappé et rappelé un moment clé du livre. Attention, spoilers sur le déroulé des événements de Dune : Partie 2.

Feyd-Rautha vs. Paul Atréides

Une tradition des trailers hollywoodiens semble décidément de montrer des scènes finales. C’est de nouveau le cas pour ce film de Denis Villeneuve.

Le trailer met largement en scène le personnage de Feyd-Rautha, qui sera le grand antagoniste de cette suite. Membre de la maison Harkonnen (rivale de la maison Atréides — dont faire partie Paul), il est, pour rappel, le neveu du Baron Vladimir Harkonnen.

Dans le film, Feyd-Rautha (interprété par Austin Butler) s’éloigne du portrait fait dans les livres : Frank Herbert le décrivait comme ayant des cheveux, mais aussi comme très différent des autres Harkonnen — moins « monstrueux ». Or, dans la bande-annonce, il est chauve (les sourcils rasés aussi), totalement pâle, avec une dégaine terrifiante, proche de celle du baron.

Ce n’est pas tout : on assiste aussi à un extrait du combat entre Paul Atréides et Feyd-Rautha. C’est ni plus ni moins que… le combat final du livre. Lequel se termine mal pour l’un des deux protagonistes.

Pour aller plus loin Dune pour les nuls : notre guide sur les points clés de cet univers

Extrait de la bande-annonce de Dune 2. // Source : Warner

On trouvait aussi cette séquence déterminante dans le film de David Lynch. Feyd-Rautha était alors incarné par le chanteur Sting. Il est d’autant plus amusant de voir d’ores et déjà la différence dans l’approche.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !