Denis Villeneuve a expliqué à Empire qu’il travaille déjà sur Dune : Partie 3. Il explique vaguement quels sont ses plans pour cette nouvelle adaptation, qui sera moins fidèle au livre.

C’est l’ère de Dune. La première adaptation de Denis Villeneuve fut un succès, en 2021. Même si Dune : Partie 2 a été repoussé à mars 2024, elle n’en demeure pas moins très attendue. Ensuite, on pourra prolonger l’aventure avec une série spin-off, en préparation, dénommée The Sisterhood. Mais le réalisateur projette aussi, d’ores et déjà, un troisième film.

« Je dirais que des mots ont été couchés sur le papier », indique Villeneuve auprès du magazine Empire, fin août 2023. Ce qui signifie qu’il a commencé à préparer cette suite. « Si je parviens à faire une trilogie, ce serait le rêve », affirme-t-il même.

Le Messie de Dune sera une adaptation plus fidèle à l’« idée » qu’au livre

Il ne faut pas s’y perdre. Si ce troisième film constituerait donc un Dune : Partie 3, il n’adapterait pas pour autant le tome 3 de la saga littéraire de Frank Herbert. Les deux premiers films, dont celui qui sortira bientôt en salles, sont tous les deux tirés de Dune, le premier livre, que Denis Villeneuve a découpé en deux.

De fait, si un Dune : Partie 3 devait advenir au cinéma, ce serait une adaptation… du tome 2, intitulé Le Messie de Dune. Ce livre de Frank Herbert est la suite directe du premier livre, toujours avec Paul Atréides.

Zendaya et Timothée Chalamet dans Dune 2 // Source : Warner

« Le Messie de Dune a été écrit en réaction au fait que les gens percevaient Paul Atreides comme un héros », estime toutefois le réalisateur. Et il compte prendre cet élément dans sa conception du film, en s’écartant donc légèrement de l’ouvrage, pour en adapter plutôt l’esprit que le déroulé exact, semble-t-il. Il indique : « Ce n’est pas ce qu’il voulait faire. Mon adaptation est plus proche de son idée, qu’il s’agit en fait d’un avertissement. »

Mais Denis Villeneuve avertit également : ce sera une trilogie, et pas davantage. Après Dune : Partie 3, il n’adaptera pas la suite (il y a de nombreux autres tomes à la saga littéraire). « Après cela, les livres deviennent plus… ésotériques », confie-t-il. Et effectivement, il fait peu de doutes que les autres tomes seront plus complexes à adapter dans un long-métrage qui s’adresse au grand public, et l’on y suit plus vraiment Paul à proprement parler. D’autant que Villeneuve a aussi pour projet d’adapter Rendez-vous avec Rama, un ouvrage de l’âge d’or de la SF, signé Arthur C. Clarke (l’auteur de 2001, L’Odyssée de l’espace). Mais la série TV sur la sororité des Bene Gesserit pourrait permettre à l’univers de Dune de perdurer.

