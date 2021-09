Le film de Denis Villeneuve vous a plu ? Voici notre guide sur les livres de la saga littéraire Dune, signée Frank Herbert.

Alors que la monumentale adaptation de Dune sort en salles ce mercredi 15 septembre 2021, nombreux et nombreuses seront les spectateurs et spectatrices à découvrir cet univers directement sur grand écran.

Si lire les livres n’est pas un préalable absolument nécessaire avant de voir l’œuvre de Denis Villeneuve, les livres de Frank Herbert restent toutefois plus complexes et plus fournis. Si vous avez aimé l’expérience en salles, il est fort probable que vous ayez envie d’approfondir cet univers science-fictionnel culte.

Les éditions revues et corrigées du tome 1

En France, les éditions Robert Laffont ont publié une édition collector du premier tome de la saga, afin de célébrer le cinquantenaire de la traduction française par Michel Delmuth. Pour l’occasion, la maison d’édition a collaboré avec Renaud Guillemin — chercheur au CNRS et spécialiste de la SF (connu pour son blog L’Épaule d’Orion) — afin de proposer une version revue et corrigée.

Cette édition corrige certaines erreurs et coquilles. Sans forcément toucher aux traductions historiques, comme « distille », Renaud Guillemin a permis au texte de gagner en fluidité dans sa version française — mais aussi en cohérence pour l’ensemble de l’univers. La lecture de l’ouvrage s’en retrouve plus aisée, ce qui n’est pas un luxe étant donné qu’il s’agit là d’un pavé conséquent.

Pour lire cette nouvelle version, plusieurs éditions sont accessibles.

Cette édition n’intègre pas seulement le texte revu et corrigé, mais aussi deux préfaces : l’une de Denis Villeneuve, réalisateur de l’adaptation, et l’autre de Pierre Bordage, écrivain français de science-fiction. S’ajoute une postface de Gérard Klein, grand analyste français de la SF.

Aussi en grand format chez Robert Laffont, il existe une version revue et corrigée, mais avec seulement le texte de Frank Herbert — sans les préfaces et postfaces. Cette édition est un peu moins chère que la cartonnée. Elle bénéficie d’une couverture signée Aurélien Police, qui a composé le nouveau « thème » graphique de Dune en France.

La nouvelle édition poche, chez Pocket, intègre la nouvelle esthétique signée Aurélien Police ainsi que le texte revu et corrigé.

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces éditions chez votre libraire, même en commandant en ligne via le site des Librairies Indépendantes.

À lire : Dune pour les nuls : notre guide sur les points clés de cet univers

Les suites du premier tome

La saga littéraire de Dune s’étend bien au-delà de ce premier tome. Le cycle de base comprend six tomes :

Dune (tome 1)

Le Messie de Dune (tome 2)

Les Enfants de Dune (tome 3)

L’Empereur-dieu de Dune (tome 4)

Les Hérétiques de Dune (tome 5)

La Maison des mères (tome 6)

L’intégralité de ces six tomes fait l’objet d’une nouvelle collection chez Robert Laffont, où tous les textes sont, là encore, revus et corrigés. Les couvertures d’Aurélien Police forment, ensemble, toute une fresque représentant les personnages de l’univers. Ce sont là des éditions grand format. Les éditions Pocket proposent peu à peu les formats poches de cette collection. À l’heure actuelle, le tome 2 est déjà disponible chez Pocket, à 7,60 euros. Ce deuxième tome est la suite du premier, mettant à nouveau en scène Paul Atréides.

Si vous aimez les éditions luxueuses, ce tome 2 fait l’objet d’une version cartonnée à 21,90 euros chez Robert Laffont, préfacée par l’écrivain de SF Laurent Genefort, et postfacée par le journalistique scientifique Nicolas Martin. Tous les tomes du cycle feront l’objet d’une édition cartonnée à terme.

Pas la peine de commencer par les origines de la saga, publiées après

Avec la sortie du film, vous allez sans doute vous renseigner sur le cycle de Dune et découvrir qu’il existe une multitude de romans se situant avant et après le tome originel.

Il se trouve que le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, ainsi que l’écrivain Kevin J. Anderson, ont poursuivi l’œuvre avec deux cycles préquels, Avant Dune (trois livres) puis Dune la genèse (trois livres), puis avec un cycle séquelle, Après Dune (deux livres). Ensuite, les deux auteurs ont continué sur les origines, avec le cycle Dune les origines (trois livres). S’ajoutent le cycle des Légendes de Dune ou même, récemment, celui des Chroniques de Caladan, dont les tomes sont sortis en 2020 et 2021.

Bref, cela fait beaucoup, mais pas de panique : pour Dune, l’ordre de lecture est très clair. Les œuvres de Brian Herbert et Kevin J. Anderson constituent un prolongement complémentaire. Lire Dune, c’est découvrir avant tout l’œuvre originelle, le premier tome culte et sa suite directe Le Messie de Dune. Ensuite, vous pouvez poursuivre tranquillement les quatre autres tomes. C’est seulement après que vous pourrez vous demander si vous avez envie de continuer avec le travail de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, mais, au préalable, la question de l’ordre de lecture ne se pose pas vraiment.

Et si vous tentiez les nouvelles de Frank Herbert ?

Frank Herbert était aussi un nouvelliste réputé dans la littérature science-fictionnelle. Les éditions du Bélial’ proposent, à ce titre, un projet inédit en langue française : l’intégrale de ses nouvelles.

Le premier tome rassemble ses textes publiés entre 1952 et 1962, soit quelques années avant la publication de Dune. C’est une expérience littéraire assez fascinante, si la plume de Frank Herbert vous a plu ou intrigué à la lecture du roman. Vous comprendrez, à la lecture des nouvelles, que certains concepts sont en définitive chers à son cœur. Comme dans Dune, les émotions humaines restent très peu présentes (ou en tout cas décrites de manière factuelle), mais les quêtes spirituelles, la place de l’humain dans l’immensité naturelle ou encore la question du pouvoir politique sont déjà des approches qu’il développe.

Si certains textes du recueil sont un peu datés et ont du mal à pleinement captiver, l’expérience de lecture du recueil dans son ensemble relève d’une démarche littéraire intéressante pour quiconque souhaiterait approfondir le travail de celui qui a œuvré à bâtir Dune.

