Après Dune Partie 2, Denis Villeneuve va adapter un autre classique SF

« Rendez-vous avec Rama » d’Arthur C. Clarke est un classique de la littérature de science-fiction. Denis Villeneuve veut en faire un film.

Le réalisateur Denis Villeneuve a réussi le défi d’adapter la première partie de Dune, un monument de la littérature SF signé Frank Herbert. Le succès du film, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, lui permet de rempiler d’ores et déjà pour la deuxième partie — Dune Part II est prévu pour 2023.

Quels sont ses plans pour la suite de sa filmographie ? Ce serait une nouvelle adaptation, si l’on en croit une information exclusive du Hollywood Reporter, publiée ce 15 décembre 2021. Denis Villeneuve veut se lancer dans l’adaptation de Rendez-vous avec Rama, l’ouvrage d’Arthur C. Clarke.

Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke

Dans ce livre, on est en 2130. Un vaisseau d’origine inconnue, de forme cylindrique, pénètre dans le système solaire. L’humanité ne tarde pas à le détecter, et le baptise Rama. Un équipage d’astronautes est envoyé pour l’explorer. Mais Rama s’avère vertigineux à plus d’un titre. L’exploration se transforme en une aventure scientifique et humaine sur un « premier contact » un peu différent de ce que l’on imagine.

Publié en 1975, cet ouvrage est une œuvre majeure de la littérature de science-fiction et de la bibliographie d’Arthur C. Clarke. On doit, à cet auteur, le roman de référence 2001, l’Odyssée de l’espace, qui a été adapté au cinéma avec le film culte Stanley Kubrick. En France, Rama est édité au livre de Poche (avec également une intégrale qui rassemble plusieurs tomes).

Couverture de Rama, en France. // Source : Livre de Poche

Ce qu’on sait de l’adaptation

L’adaptation de Denis Villeneuve se ferait sous la houlette d’Alcon Entertainment, société de production avec laquelle Villeneuve a déjà travaillé (Prisoners, Blade Runner 2049). D’après The Hollywood Reporter, Morgan Freeman est également rattaché au projet en tant que producteur.

« C’est l’une des œuvres de fiction les plus intelligentes du genre ; elle pose autant de questions qu’elle apporte de réponses, et c’est une œuvre pour notre temps », ont confié au magazine les deux directeurs d’Alcon, Broderick Johnson and Andrew Kosove. « Elle correspond parfaitement à la brillante sensibilité de notre ami et collaborateur Denis [Villeneuve] et plus particulièrement à son amour et sa passion pour la science-fiction. »

On ne sait pas grand-chose de plus sur ce projet qui n’est, à l’heure actuelle, même pas encore entré en phase de préproduction. Mais il faut bien admettre que l’annonce est assez cohérente avec le travail de Denis Villeneuve. Le réalisateur avait marqué les esprits grâce au chef-d’œuvre Premier contact, adapté d’une nouvelle de Ted Chiang, immense écrivain de SF. Puis il a proposé une suite à Blade Runner (au succès plus mitigé), avant de s’attaquer au monument Dune.

On se prend déjà à imaginer une version de Rama qui, avec le style de Villeneuve, pourrait s’approcher d’un film aussi marquant que le 2001 de Kubrick.