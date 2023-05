Paul Atréides est mis en scène dans le premier trailer de Dune : Deuxième Partie. Ce qu’il fait peut néanmoins ne pas être très clair pour qui n’a pas lu les romans ou vu le film de 1984.

C’est sans aucun doute l’un des films les plus attendus de l’année 2023. Dune : Deuxième Partie doit sortir au cinéma le 1er novembre prochain. La première bande-annonce est sortie ce 3 mai. Et pour qui n’a jamais lu les romans de Frank Herbert ou vu l’adaptation cinématographique de David Lynch, une question peut surgir : que diable fait Paul Atréides (Timothée Chalamet) ?

Paul Atréides, futur chevaucheur de Shai-Hulud

Ce n’est pas forcément évident à saisir aux premiers abords si l’on ne connaît rien de cet univers. On le voit passer du temps sur la planète Arrakis, en compagnie de Chani — personnage incarnée par l’actrice Zendaya. Plusieurs séquences s’enchaînent et puis Zendaya interroge Paul : « est-ce que t’as rêvé de ta première chevauchée ? »

Au même moment, on voit manifestement Paul installer un dispositif dans les dunes de sable — c’est un marteleur. Il s’agit d’un appareil qui envoie des ondes dans le sol. Juste après, le jeune homme sort ce qui semble être deux piolets, tandis qu’au loin le sol paraît se déchirer face à l’avance de quelque chose. Un quelque chose qui avance vite, et qui se dirige vers Paul.

Malgré la menace évidente que représente cette chose souterraine, Paul ne se débine pas. Il se place non loin du dispositif et, attendant le moment, il fonce et bondit au cœur de l’action. On le voit alors chuter dans un tourbillon de sable, avant de planter ces piolets dans une surface dure. C’est alors que le jeune homme a l’air de se faire emporter, puis de surfer sur le sable.

Pour aller plus loin Le peuple des Fremen dans Dune : une métaphore complexe de l’humanité

They see me ridin’. They hatin’. // Source : Dune

Toute cette séquence peut être déroutante si l’on est pas du tout familier de l’univers de Dune. Il faut comprendre qu’à ce moment-là, Paul Atréides désirait dompter et chevaucher un ver des sables. Il s’agit d’immenses créatures vivant sous la surface d’Arrakis et qui sont irrépressiblement attirés par les ondes venant de la surface.

Ces monstres sont redoutables et effrayantes. Dans le premier film Dune, on voit un ver engloutir sans difficulté une énorme moissonneuse chargée de récolter l’épice. À ce moment-là, Paul manque de perdre la vie. Plus tard, le jeune homme se retrouve face à un autre ver des sables. Et puis à la fin du film, il rêve — et dans ses songes, il a une vision dans laquelle il se voit monter une telle bête.

C’est à cette prémonition que la bande-annonce fait notamment référence. Le film va montrer la concrétisation de ce rêve, avec un Paul Atréides capable de dompter un ver géant — aussi appelé Shai-Hulud. Ces créatures vont avoir leur rôle à jouer dans la suite de l’intrigue face aux troupes militaires des Harkonnen, mais aussi des soldats d’élite Sardaukar de l’empereur.

Dune : Partie 2 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !