Le réalisateur canadien Denis Villeneuve désire replonger une dernière fois dans les romans de Frank Herbert, en adaptant Le Messie de Dune dans un troisième volet. Et ensuite, le cinéaste entend passer la main à d’autres.

Si Dune 2 est un succès au cinéma, Denis Villeneuve est plus que partant pour en tourner un troisième. Et après ? Le cinéaste canadien entend bien quitter l’aventure et laisser l’œuvre littéraire de Frank Herbert à d’autres. C’est ce que le réalisateur a laissé entendre fin janvier, à l’occasion d’un entretien accordé au magazine Time.

« Le Messie de Dune devrait être le dernier film de Dune pour moi », a-t-il glissé durant l’interview, alors que la sortie du deuxième volet est toute proche — en France, le film doit arriver au cinéma le 28 février. Le Messie de Dune (Dune Messiah en version originale) constitue le deuxième roman du cycle de Dune.

Il existe ensuite quatre autres tomes qui terminent ce cycle : Les Enfants de Dune, L’Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et enfin La Maison des mères. Au-delà des ouvrages écrits par Frank Herbert, tout un univers étendu a ensuite été développé par d’autres écrivains (Brian Herbert et Kevin J. Anderson).

Pas de « Dune 4 » donc pour Denis Villeneuve, qui, selon toute vraisemblance, porterait sur le livre succédant au Messie de Dune. En effet, on imagine mal le cinéaste ne pas conclure Dune 3 avec les ultimes pages de ce livre, et raconter la destinée finale de Paul « Muad’Dib » Atréides, et par ailleurs de Chani.

Le film Dune 3 en attente de confirmation

Mais avant de se poser la question d’un hypothétique Dune 4, qui, s’il voit le jour, serait confié à quelqu’un d’autre, encore faut-il obtenir l’assurance que Dune 3 arrivera bien. Or, pour l’heure, aucune officialisation n’a eu lieu. Sans doute les producteurs attendent-ils de constater le succès en salle de la deuxième partie avant de refaire un chèque.

Les studios attendent peut-être aussi d’en savoir plus sur le scénario prévu par Denis Villeneuve. En décembre, l’intéressé avait confié avoir presque fini l’écriture de l’adaptation, selon des propos tenus en conférence de presse, et rapportés par Variety. Un travail toujours en cours. « Cela prendra un peu de temps », avait-il précisé.

Enfin, si feu vert il y a, il ne faut pas s’attendre à voir Dune 3 arriver dans les salles obscures avant un long moment. Denis Villeneuve a indiqué qu’il souhaitait sortir de cet univers en calant un autre projet cinématographique après Dune 2. En clair, le cinéaste désire faire une pause, après sept ans aux commandes — il a rejoint le projet en 2017.

« Je ne sais pas exactement quand je retournerai sur Arrakis », a-t-il dit lors de la conférence de presse. « Il se peut que je fasse un détour avant, juste pour m’éloigner du soleil. Pour ma santé mentale, je ferai peut-être quelque chose entre les deux, mais mon rêve serait d’aller une dernière fois sur cette planète que j’aime. »

